Langelinieål, kvindefængsel og slumstormere: 12 snapshots fra Christianshavns brogede liv

Christiania fødes med en rambuk

Kasernen. »I 1971 stormede aktivister Bådmandsstræde Kaserne og etablerede fristaden. Christiania regner sin fødselsdag fra den 16. september, som var den dato, folk blev opfordret til at immigrere med linje otte og bosætte sig på fristaden. Der ville man gerne have været med«.

Asbjørn Kaasgaard

Fattigdom og slum

Støtte. »På Christianshavn har vi den lokale filantropiske forening BIEN, som har hjulpet dem uden så mange midler. Unge konfirmander har fået hjælp til den store dag med hvide kjoler og små jakkesæt, så de ikke så for fattige ud. For nylig kom en ældre herre forbi, fordi han gerne ville betale sit sæt og give lidt tilbage, nu hvor han havde midlerne«.

Jane Lytthans

Stjerner i gaden

Gasolin’. »Her på Christianshavn falder vi ikke på røven over, at folk bliver kendte. Wili (Jønsson, red.) og Franz (Beckerlee, red.) fra bandet bor her stadig, og dem møder jeg tit i Brugsen. Det er der ikke noget særligt over«.

Jane Lytthans

En buket til de døde

Dødsritual. »Hvis en lokalkendt christianshavner dør, så går man i samlet flok fra Vor Frelser Kirke til Snurrebroen og kaster en buket blomster i vandet. Sådan siger vi farvel på Christianshavn, og så flyder vedkommende ud i den store verden, mens vi vinker farvel«.

Jane Lytthans

Boliger til de rige

Lagkagehuset. »Opførelsen af projektet startede med, at man ville bygge små, billige boliger til arbejderne, 2-værelses med moderne faciliteter. Men det endte med at blive til kæmpestore 200-kvadratmeters lejligheder. Det blev en socialdemokratisk højborg, og man skulle helst abonnere på Aktuelt, hvis man skulle bo der. Langsomt blev befolkningen skiftet ud«.

Asbjørn Kaasgaard

Fængsel på Lagkagehusets grund

Kvindefængslet. »For nylig havde vi en seance, hvor vi prøvede at samle erindringer fra Christianshavn gennem tiden, hvor folk kunne tilmelde sig. Der kom så en lille mand, som jeg ofte har set i bybilledet, med en lidt dyster historie. Hans mor var født i kvindefængslet på Torvegade, som lukkede i 1929 efter at have eksisteret i 150 år, fordi hans mormor havde været kriminel og boede der i længere perioder. Gennem sit liv havde både han og hans mor været i forskellige plejefamilier, og man kunne mærke, at han havde svært ved at tale om det, og det var en meget stærk oplevelse. Der kunne man mærke noget af Christianshavns mindre rare historie«.

Jane Lytthans

Kongen kommer

Oprørsstemning. »Året er 1918, det er sommer på Christianshavn, og 300-års jubilæet er skudt i gang. Kong Christian X kommer osende ned ad gaden, men på fortovet står næsten kun kvinder og børn. Bevidst valgte man at fejre jubilæet på en hverdag, hvor mændene arbejder, fordi man forsøgte at slukke den oprørske ild fra arbejderklassen. Stemningen i gaderne var stadig præget af, at Børsen var blevet stormet et par måneder før fejringen, organiseret af aggressive syndikalister. Og i et af Halfdans Rasmussens digte står der, at christianshavnere før havde råbt »lortekonge« efter kong Christian X, når han red igennem Prinsessegade. Det skulle han ikke nyde noget af denne sommerdag«.

Anders Bjørn

Badning ved Voldene

Langelinieål. »På billederne ser vandet rent ud, men jeg husker, at der lå en badeanstalt ved navn Rysensteen i 1930’erne, hvor Langebro ligger nu. Her var der tvungen svømning for Christianshavn Skoles børn. Men der fandtes ikke kloaksystemer på det her tidspunkt, og havnen blev også brugt som affaldsstation, så vandet bød på masser af overraskelser. Vi udviklede en svømmeteknik, hvor vi skubbede lorten væk med et vift fra højre hånd. Munden skulle altid være lukket, når man var i vandet. På en god dag svømmede en langelinieål forbi, et brugt præservativ. Ja, det kaldte vi det«.

Jørgen Møller

Slumstormere

Besætterne. »Jeg flyttede ind i halvfjerdserne, hvor Christianshavn var en blanding af studenter- og sprittermiljø med en del druk i gaderne. Det var kort tid efter, politiet havde stormet Sofiegaarden og jaget de unge besættere på gaden. Københavns Kommune drømte om at forandre de gamle gader, som var nedslidt. På den måde var det let at finde et sted at bo her. Ingen gad Christianshavn. Men i takt med saneringen begyndte de pæne børnefamilier at komme, og så forsvandt det nære gadeliv ind i de renoverede gårde«.

Asbjørn Kaasgaard

Bloggerparadis

Kommunevask. »Jeg har selv brugt Sofiebadet meget med mit eget barn, da vi ikke havde badeværelse i lejligheden på Wildersgade. I sin tid var det en kommunal badeanstalt, men i 80’erne kunne det dårligt løbe rundt, fordi de fleste selv havde fået bad. Straks var der folk, som begyndte at finde ud af, hvad de kunne bruge det til. Nu er der både spa og hamam«.

Jane Lytthans

»Tilbage i 50’erne blev vi faktisk også gnubbet på ryggen med træuld af bademestrene«.

Jørgen Møller

Vagthus mellem Amager og København

Amagerbønder. »I 1521 importerede Christian II en masse arbejdere fra Nederlandene, det nuværende Belgien, som syntes, at det var en god idé at dyrke grøntsager på Amager. De nye tilflyttere blev kaldt ’amagerbønder’ og fik privilegier i form af religionsfrihed, skattefrihed og samtidig noget jord på Amager. Efter høsten drog de mod Indre By, kørte forbi vagthuset på Christianshavn og slog sig ned på en plads. Det blev hurtigt forvandlet til marked, som senere blev døbt Amagertorv efter bøndernes nye hjemsted. De findes derude endnu«.

Anders Bjørn

5 christianshavnere fortæller historien Bydelen fra 1618 Da Christian IV kom til magten i 1596, tog han straks fat på at løse Københavns havne- og fæstningsproblemer. Samtidig ønskede han at styrke byens erhvervsliv. Derfor kombinerede han de to behov ved at planlægge anlægget af en helt ny bydel. Den skulle fungere som en del af byens forsvar samt handelscentral. Det nye anlæg blev grundlagt i 1618, navngivet efter kongen og bærer navnet stadig i dag. Nemlig Christianshavn. Ibyen har til denne artikel talt med fem engagerede christianshavnere fra Christianshavns Lokalhistoriske Forening og Arkiv: Jane Lytthans, 73 år Jørgen Møller, 83 år Asbjørn Kaasgaard, 67 år Anders Bjørn, 70 år Erik Barfoed, 80 år Vis mere

Grønlændere på torvet

Forskelsbehandling. »En af de mere mørke sider af samfundet er, hvordan danskere behandler grønlændere, som vi har mange af på Christianshavn. Christianshavns Torv bliver kaldt grønlændertorvet, og det er ikke pænt ment. Selvfølgelig sidder der mange og drikker, som er synlige for folk, der går forbi. Men hvis du går en tur i lokalområdet og spørger ind i butikkerne, hvordan de oplever grønlænderne, vil de svare, at de er utroligt hjælpsomme. Forleden oplevede jeg det selv, da jeg kom til at vælte en cykel. Straks kom en grønlænder og rejste den for mig. Vi skaber konflikter og udskælder folk på et meget tyndt grundlag. Når jeg går forbi dem, ser de mit ildrøde hår og råber »Hej Gulerod«, og jeg råber »Hej Lakrids« tilbage, og så griner vi. Det er så sørgeligt, at vi ikke har en større tolerance og åbenhed. De laver ikke ballade, men fordi de er sorthårede, opfatter folk det sådan«.

Jane Lytthans

Samlingssted. »Grønlændernes stærke tilknytning til Christianshavn hænger sammen med, at den Grønlandske Handelsplads lå i Strandgade. Stedet havde monopol på handel mellem Danmark og Grønland, og på den måde skulle alt igennem Christianshavn. Samtidig ligger Grønlands Repræsentation, som bor i et gammelt pakhus på Nordatlantens Brygge – også på Christianshavn – tæt på, hvor Noma havde sin restaurant«.

Asbjørn Kaasgaar