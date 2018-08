Fem hjerter til ny cafe: Et besøg hos Sonny i Indre By er som en upbeat-melodi i dur I Københavns kerne byder cafeen Sonny på kosmopolitisk stemning, masser af velsmag og kvik servering.

Hvor pokker skal man lægge kronerne i Indre By, når man står derinde med et ærinde eller nogle udenbys gæster under armen? Det vrimler med cafeer, men hvor er de rigtig gode af slagsen? Sonny er et godt bud.

Her kan man både få en kop hurtig kaffe brygget på kvalitetsbønner og med omhu, og man kan – til glæde for det voksende segment af helseorienterede foodies – få chiagrød, spirulina og gurkemeje i sin juice og aroniabær i yoghurten.

Sonny favner bredt, men gør det med klasse og med sin helt egen attraktive stil. Og som lokal bliver man stolt over, at udenbys gæster her helt naturligt mødes af smil og ivrighed efter at fortælle om detaljer i menuen, hvis man løfter et øjenbryn blot en anelse spørgende foran personalet. Det er man ikke forvænt med i Kbh. K. Så vi starter besøget på et godt beat, der kun bliver mere og mere fængende undervejs i besøget.











Sonny Rådhusstræde 5, Kbh. K www.sonnycph.dk

Foto: Martin Lehmann Sonnys ’combo’ med grøn juice, der formentlig er lige så sund, som den ser ud, og et stykke friskbagt rugbrød med syrlig rødbedepuré, avokado og blødkogt æg. Ved siden af en 'matcha granola'.

Mæt på en behagelig måde

Sonnys ’combo’ lander på det lille cafébord, inden vi når at knipse mange gange. En solid skive kernefyldt friskbagt rugbrød smurt med en syrlig rødbedepuré og belagt med en smukt skivet og perfekt modnet avokado. Øverst balancerer et helt blødkogt æg, der er toppet med lidt rød chimichurri og et knasende drys ristede hasselnødder. De både smager lækkert og ser flotte ud. Dertil får man et glas grøn juice af æble, ingefær, gurkemeje og spirulina, som ikke bare smager sundt, men formentlig også er det og desuden har masser af frisk kraft i smagen.

Skålen med ’matcha granola’, en lidt smart betegnelse, der dækker over en æblerabarberkompot med hjemmeristet mysli samt en uhyre luftig yoghurt på toppen, er dessertlækker. Frugtig, knasende og cremet. Hele omgangen står i 155 kroner, men så er man også blevet mæt på en behagelig måde.

Foto: Martin Lehmann En hønsesalat med krudt i.

Timian i glasset

Et frokosttilbud med både sandwich, salat og en læskende aromatisk lemonade med lime og masser af frisk timian i det store glas bekræfter, at Sonny holder et højt niveau. Her er særlige fint afstemte smagssammensætninger, tyngde i salaten med kerner, mandler, friske ærter og sprøde blade og en hønsesalat med krudt i – og så er den praktisk og appetitligt pakket ind i brunt indpakningspapir. Men nok om alt det, man glædes over at få indenbords.

Selve stedet er også indbydende og har pladser til både fortrolige snakke i baggården, til doven sludder i solen ved facaden og til en tjep frokost under det høje loft inden døre.

Et besøg hos Sonny er kort sagt som en upbeat-melodi i dur. Smagfuld pop, som storbyen skal være stolt af at kunne beværte både lokale og besøgende med.

Hipnessfaktor

Der er højt til det smukke apotekerloft, lamper i børstet messing, store buketter i vaser samt bænke med puder og parasoller foran facaden. Musikken er måske nok lovlig høj, men skaber også en atmosfære af tempofyldt storby, hvor man lige stopper op et øjeblik for at tage sig en kvik cortado eller få et energiboost af en juice, før man skal videre på sin færd.

Og som en halvhemmelig bonus er der en lillebitte gårdhave, hvor man kan indtage varerne i svalende skygge.