Lær at holde altanen grøn til Byhavefestival på Nørrebro I weekenden kan du smage på urtecocktail, spise hjemmedyrket frokost, klappe en ged og lære om livet og næringen i jorden, når Nørrebro inviterer til byhavefestival i byhaverne, taghaverne og de fælles gårdhaver.

Mangler du inspiration til at dyrke urter og grøntsager på altanen, skabe et grønt fællesskab i baggården eller til at dyrke dine egne svampe i genbrugt emballage?

Ja, så er Nørrebro det helt rette sted at vende din opmærksomhed mod.

Nørrebro Lokaludvalg og byhaverne på Nørrebro åbner nemlig endnu engang dørene til en 3-dages byhavefestival med adgang til bydelens byhaver, taghaver, fælles gårdhaver og grønne eksperimenter.

Festivalen forløber fra fredag 24. august til søndag 26. august, og programmet byder på masser af gratis aktiviteter for både børn og voksne. Man f.eks. blive klogere på insekterne og lære, hvordan altanen bedst bliver klar til efterårs- og vintervejret.

Insekter, plantebyt og grønne ideer

Flere og flere taler om, at vi skal redde klimaet ved at spise inmedisekter. De skulle være både sunde og klimavenlige. Vil du gerne blive klogere på de små kryb, kan du oplagt tage med kryptozoolog Lars Thomas på insektjagt (ByOasen).

Der er flere små kryb på programmet, når Danmarks Biavlerforening tager turen forbi Den Bemandede Legeplads ByOasen (Møllegade 25C) og giver dig mulighed for at gå på bi-safari og blive klogere på den danske honning.

Er du mere til planter, er der adskillige aktiviteter at deltage i. F.eks. kan du tage en af dine trætte planter fra stuen med dig og bytte den til en ny i plantebytteboden (ByOasen) eller du kan hos Tagtomat (Jagtvej 59) blive tanket op med råd og fif, så altanens planter kan klare de kolde måneder. Du kan også få inspiration til, hvordan du kan komme i gang med at skabe et grønt fællesskab i din baggård (Tagtomat).

Hos Tagtomat kan du ligeledes tage på rundvisning på tagterrassen og deltage i workshops, hvor du lære at dyrke dine egne svampe i genbrugt emballage.

Grønne munde og aktiviteter i børnehøjde

Du kan naturligvis også få stillet den grønne sult hen over weekenden. Bevæger du dig mod Integrationshaverne tæt ved Bispebjerg station kan du i løbet af lørdagen mætte dig ved en picnic i gro-selv-haven sammen med Bioteket. Slår du dig i stedet ned i Nørrebro Parken (Stefansgade 39), er der mad over bål.

Søndag byder bl.a. på pandekager, brød og popcorn på bålet med urter fra havekasserne (Mimersparken), og så kan du smage en urtecocktail eller en grøn juice.

Har du taget børnene med på tur, kan I fredag lære at flette blomsterkranse, mens lørdag og søndag byder på kriblekrable-tur, kartoffeltryk på muleposer og mulighed for at klappe både geder og høns.

Du kan læse mere om Byhavefestivalen og alle arrangementerne her.

Byhavefestival. 24.-26. august. Finder sted i Nørrebros mange byhaver, taghaver og grønne projekter.