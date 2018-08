Sus i maven: På lørdag kan du opleve verdens bedste udspringere i frit fald fra Operahusets tag 12 af verdens bedste udspringere kaster sig lørdag ud fra 27 meters højde, og du kan se med helt gratis.

Det bliver ikke for sarte sjæle, når 12 af verdens bedste akrobatiske klippeudspringere tager springet fra 27 meters højde og med en hastighed på op mod 85 kilometer i timen uden nogen form for kropsbeskyttelse rammer vandet under Operahusets tag.

Det kræver koncentration, talent og fysisk kontrol. Der er vidst ingen tvivl om, at det er action på højt niveau.

Og du kan se med helt gratis, fra forreste paket, når udspringskonkurrencen Red Bull Cliff Diving finder sted på lørdag 25. august kl. 13-15.30 ved Operahuset.

Sidste år så ikke færre end 40.000 tilskuere med, da udspringerne hoppede i havnen. I år forventes et endnu større publikum. Kvæsthusmolen (Ofelia Plads) vil nemlig blive taget i brug som tilskuerområde, og så er antallet af bådepladser i havnen ligeledes blevet udvidet.

Saltoer i luften

Klippeudspring betragtes som en af de mest rendyrkede ekstremsportsgrene i verden. Og på blot tre sekunder når de modige springere at tilbagelægge alle de 27 meter fra bygningens tag til havoverfladen, hvilket er tre gange den olympiske udspringshøjde.

På turen ned fra taget skal vovehalsene nå at krydre faldet med både saltoer og skruer for derefter at ramme vandet med så lille et vandplask som nu engang er muligt, når man har en fart på 85 kilometer i timen.

De akrobatiske positurer og det 'lydløse' møde med vandet bliver bedømt af et kompetent dommerpanel, som honorerer med karaktergivning ud fra en række på forhånd fastlagte kriterier.

Kropskontrol på højt niveau

Det kræver selvsagt en utrolig god kropskontrol og is i maven at tage springet fra Henning Larsens danske nationalopera. Og det er da heller ikke hvem som helst, der lige stiller op til Red Bull Cliff Diving.

Her er kun de bedste, der hopper med. Blandt andet er den dobbelte vinder af den danske udgave, Gary Hunt, en del af gruppen af udspringere, der atter kæmper om æren. Og mon ikke han vil forsøge at få sin tredje sejr fra Operaen?

Publikum kan gratis se med fra forreste paket på Ofelia Plads. Er man så heldig at have en båd, kan man også opleve de frygtløse hop fra vandsiden. Man skal blot huske at lade sig registrere forinden.

Red Bull Cliff Diving 2018 i København. Lørdag 25. august. Operaen.