HuskMitNavn fortolker verden med spektakulær udstilling i gammel københavnsk kirke Oplev den danske kunstner HuskMitNavns farverige fortolkning af verden i den nye familieudstilling 'Tegn', der kan opleves fra 29. august.

Er du typen, der går og tænker over dine vaner, grænser og tidens samfundsregler?

Så kan du passende tage forbi den danske kunstner HuskMitNavns nye udstilling i Nikolaj Kunsthals unikke kirkerum, hvor han fra 29. august til 6. januar vil pryde både gulv og loft med sin helt egen farverige fortolkning af verden.

Et farvestrålende og tankevækkende univers

Igennem et hul i væggen bevæger man sig ind i kunstnerens farverige univers, 'TEGN'. Her stiller udstillingen på en legende og udforskende måde spørgsmålstegn ved den måde, vi lever vores liv på.

På turen gennem HuskMitNavns univers kan man blandt andet opleve figurer på størrelse med personer malet på vægge og søjler samt hundredvis af humoristiske folde-tegninger, der er udgjort af hvide A4 ark og forvandlet til tredimensionelle skulpturer.

Ikke nok med at udstillingen er sanselig og humoristisk, så indbyder den også til, at de besøgende selv må tage stilling til samfundsreglerne. F.eks. bliver man bedt om at bryde igennem en bevogtet og videoovervåget afspærring for at komme ind til en samling af guldrammer, hvor det er muligt selv at skabe motiver til udstillingen. Ydermere inviteres man til at slippe kreativiteten løs og teste egne tegnefærdigheder ved bl.a. at farvelægge en togvogn.

Udstillingen er den hidtil største samlede præsentation af værker af den danske kunstner HuskMitNavn. Og man kan tilsyneladende godt glæde sig, for udstillingen »sætter nye standarder for hvordan kirkerummet tages i brug af både kunstner og besøgende«, skriver den daglig leder af Nikolaj Kunsthal Helene Nyborg i en pressemeddelelse.

TEGN af HuskMitNavn. 29. august til 6. januar 2019 i Nikolaj Kunsthal, KBH. K.