Politisk satire og pata negra: Den populære tapas-kæde Tapa del Toro rykker ind på teaterskib i Nyhavn Fra i morgen af kan du nyde autentisk, spansk tapas på cafeskibet Liva i Nyhavn, mens du lader dig underholde af holdet bag ’Pladderhumorister’, der blandt andre tæller Flemming Jensen og Omar Marzouk.

Torsdag 23. august byder Teaterskibet Liva i kanalen ved Nyhavn endnu en gang velkommen til en ny sæson med underholdning på scenen og spanske godter til ganen.

Denne gang er det folkene bag det succesfulde koncept Tapa Del Toro, der får æren af at forkæle skibets gæster med spanske specialiteter som Pata Begra, Albondigas og Calamares, mens holdet bag ’Pladderhumorister’, der tæller Flemming Jensen, Omar Marzouk, Sebastian Dorset og Michael Schøt, indtager de skrå brædder og byder på forestillingen ’De frelste synger videre’ - halvanden time med sort, politisk satire.

Det koster 210 kr. at spise sig mæt i tapasbord. Ønsker du at kombinere din tapas-middag med halvanden times underholdning, skal du slippe 440 kr.

Bølgeskvulp og smagen af Spanien

Du har sikkert allerede stiftet bekendtskab med Tapa del Toro, der bl.a. holder til i Torvehallerne, Tivoli Food Hall, Istedgade og senest i Københavns Lufthavn.

Nu er de for en stund at finde på bølgende grund i Nyhavns evigt feriestemningsfulde kanal i forbindelse med Café Livas åbningssæson.

Det er køkkenchef Sune Rothenberg Lind og iværksætter Jan Jensen, der står bag kæden. De har begge tætte bånd til Spanien og en stor kærlighed til spanske retter og råvarer. Maden vil derfor være efter spansk forbillede og med en stor del af råvarerne importeret direkte fra Spanien.

Satire på de skrå brædder

Café Liva fungerer både som et spisested og som et teater. Båden er nemlig udrustet med en lille scene, der bliver brugt til både cabareter, musikteater og andre teaterstykker.

I den kommende tid er det som nævnt ovenfor kendte ansigter som Flemming Jensen, Omar Marzouk, Sebastian Dorset og Michael Schøt, der indtager scenen med deres forestilling ’De frelste synger videre’. Holdet er særlig kendt for deres forestilling ’Pladderhumorister’ og for ’De frelste synger’, som de spillede for fulde huse i sensommerrevyen.

Senere på sæsonen byder Café Liva bl.a. på forestillinger med blandt andre Eddie Skoller, Bodil Jørgensen, Lars Knutzon og Tom Jensen.

Café Liva. Nyhavn 26, Kajplads 52, Kbh. K.