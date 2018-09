En regnfuld weekend venter: Her er de 10 mest populære biograffilm lige nu Vejrudsigten lover efterårsvejr og regn i weekenden, så måske en tur i biffen lyder tiltalende? Her kan du se, hvilke film der er de mest populære netop nu.

Sommeren har budt på mange solskinstimer med rosé på altanen. Men det er ved at være slut. Nu er efterårsvejret på vej. Og er der noget, der lyder mere tillokkende end en tur forbi de røde velourstole med popcorn i skødet og et kæmpe lærred i front? Jeg tror, vi er enige om svaret.

Derfor har vi her samlet de 10 mest populære biograffilm fra denne uge. Listen tæller ned fra nummer 10 til nummer 1.

10: Mile 22

På en tiendeplads ligger ‘Mile 22’, en actionfilm om eliteofficeren i den amerikanske efterretningstjeneste James Silva, spillet af Mark Wahlberg, der skal smugle en indonesisk politibetjent ud af landet, da han bærer på følsomme oplysninger.

Politikens anmelder Kim Skotte kvitterer med fire hjerter og skriver:

»Koblingen af hi-tech i det høje og brutale slagsmål på landjorden rummer en slags sandhed om den moderne krigsførelse, som giver ’Mile 22’ nervepirrende intensitet«.

9: The Equalizer 2

Der er mere action på lærredet, når Oscar-vinderen Denzel Washington indtager hovedrollen som den rolige og stilfærdige - men også farlige Robert McCall - i 'The Equalizer 2'.

»Med latent fremmedangst flakser filmen fra Anatolien via Boston og Bruxelles til et grumt og forudsigeligt showdown i en flække på USA’s Atlantkyst. Men gardinprædikener og ældrepleje kan nu ikke equalize den vemodige morders og andre hævntørstiges dobbeltmoral, for er der to slags vold: skurkenes og den private ’retfærdigheds’?«, skriver Politikens anmelder Søren Vinterberg og giver tre hjerter.

8: Hotel Transylvania 3: Monsterferie

Også børnene kan blive underholdt, her med animationsfilmen 'Hotel Transylvania 3: Monsterferie'. Feriestemningen er i top og Grev Dracula, der ikke har datet i mange år, falder pladask for den kvindelige kaptajn Ericka på Monsterkrydstogtskibet. Men den stormende forelskelse viser sig dog ikke at være helt ufarlig.

Kim Skotte giver filmen fire hjerter og bifalder, at man til forskel fra 2'eren kan mærke, at der er kælet lidt mere for humorens vanvid:

»3’eren virker mere gakket og løssluppen end 2’eren. Det er ren toon og er det for fuld skrue og hammer. ’Transylvania’ er et af den slags animationsprojekter, hvor man bare kan mærke, om de nu rent faktisk også har haft det sjovt med at udtænke tosserierne«.

7: Papillon

Papillon er en filmklassiker fra 1973, som nu er genindspillet. Fortællingen handler om en uskyldigt morddømt straffefanges forsøg på at undslippe fra en straffekoloni i Fransk Guyana.

Det er den danske instruktør Michael Noer, som står bag genindspilningen. Han belønnes med en middelkarakter bestående af tre hjerter af Politikens anmelder.

Kim Skotte skriver: »Det er, som om Michael Noer i sine bestræbelser på at løse den store opgave har sat sig midt imellem den autentiske ramme og det kulørte drama på en måde, så ingen af delene rigtig river med. Når lidelse bliver lumsk kedeligt, er der noget, der ikke helt fungerer«.

6: Mamma Mia! Here We Go Again!

'Mamma Mia! Here We Go Again!' er efterfølgeren til kæmpesuccesen fra 2008, som dengang var baseret på den populære musical skrevet af ABBA-medlemmerne Björn Ulvaeus og Benny Andersson.

Fortællingen er velkendt; Donnas datter, Sophie, overtaget hotellet, som hun nu knokler for at genåbne med en kæmpe fest til ære for sin mor. Som dagen nærmer sig, begynder Sophie at tænke tilbage den sommer, hvor Donna flyttede til øen og mødte Sophies tre 'fædre', Bill, Harry og Sam.

Der er ingen tvivl om, at det er en to’er, »men alt i alt bliver gentagelserne her morsommere end nyskabelserne. Så selv med alle de gamle ’super troopers’ for fuldt udtræk undgår man nu ikke helt, at toeren virkelig is feeling like a number ... two«, skriver Politikens anmelder Søren Vinterberg og kvitterer med fire hjerter.

5: Book Club

En travl forretningskvinde, der kun nyder uforpligtende forhold, en enke, én der endnu er fanget i skilsmissens sorg og én med ægteskabsproblemer er de fire kvindelige profiler, man møder i komediefilmen ’Book Club’. Til fælles har de fire veninder dog deres månedlige bogklub og, ja, drømme om et romantisk liv med alt det, der hører sig til.

Søren Vinterberg giver tre hjerter og skriver:

»Læseklubben her lader, som om den fokuserer mest på sexbehov, men ender selvfølgelig i den mainstream af film om det grå gulds eventuelle erotiske liv, som især cementerer det materielt velbjergede, heteroseksuelle parforhold som lykke- og tryghedskilde«.

Læs hele anmeldelsen her.