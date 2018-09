Den prisvindende forfatter Jonathan Franzen er første hovednavn på Heartland 2019 Den verdensberømte forfatter Jonathan Franzen bliver en del af festivalen talk-programsøjle.

Den amerikanske mester- og -murstensforfatter Jonathan Franzen er her til morgen blevet annonceret som det første hovednavn til Heartland Festival 2019, hvor han vil være en del af festivalens samtale-program.

Jonathan Franzen fik sit internationale gennembrud i 2001 med familieromanen 'Korrektioner', som blev oversat til 35 forskellige sprog, blev en bestseller på verdensplan, belønnet med et væld af prestigefyldte priser og alene i USA solgte næsten en million eksemplarer.

Ni år senere udgav han den store samtidsroman 'Frihed', der fra flere sider blev udnævnt til at være den næste Store Amerikanske Roman i rækken og anbefalet af folk som den daværende amerikanske præsident Barack Obama og Oprah Winfrey.

Og ret utroligt, så formåede Franzen at leve op til de tårnhøje forventninger, da han i 2015 udgav sin seneste bog 'Purity', som her i avisen fik topkarakteren seks hjerter.

Jonathan Franzen er dog ikke blot berømt for at skrive god fiktion og moderne familiesagaer, men er også anerkendt som samfundsanalytiker og -kritiker.

Han er i hvert fald ikke bange for at give sin mening til kende, hvilket har givet ham både fans og modstandere - blandt andet har han skabt en del furore i feministiske kredse, som anklager ham for at være misogyn og sexistisk, mens hans tanker om omkostningerne ved vores moderne samfund og den selvskabte frihed til gengæld har vakt genklang verden over.

Jonathan Franzen er blot det første af en lang række navne inden for Heartland Festivals fire søjler: Music, Art, Food og Talks.

Heartland Festival 2019 finder sted på Egeskov Slot på Fyn torsdag 30. maj til lørdag 1. juni 2019 og billetsalget starter i morgen, torsdag 13. september kl. 8.00 via www.heartlandfestival.dk.