Byhaven Pumpehuset holder sommerafslutningsfest med gratis koncerter, cocktails og sydamerikansk streetfood Byhaven Pumpehuset lukker ned for denne sommersæson på lørdag.

Selv om det for de fleste af os nok er en særdeles svær afsked, er det tid til at indse at sommeren så småt er ved at være slut.

De seneste dages gråvejr og de tidlige mørketimer har ikke givet mange muligheder for udendørsaftener med drinks og bare ben. Godt nok har DMI lige lovet, at sommeren vender tilbage med høje temperaturer i næste uge, men desværre kun for en kort stund.

På fredag takker en af byens faste sommerspots, Byhaven Pumpehuset, af for i år - men inden det er helt slut med musik og drinks i Byhaven, er der mulighed for at sige farvel og tak for denne sæson.

På lørdag 15. september spiller de svenske 'knastrockere' Sista Bossen op, mens Byhavens sydamerikanske street food-køkken El Jefe tænder op for grillen for sidste gang i år. Juuls Vin og Spiritus shaker sommercocktails og så er der ellers bare at håbe på, at solen også skinner.

I løbet af sommeren har Byhaven lagt scene til over 150 musikoplevelser, events som karaoke-aftener, dødsmetalfestivalen Kill-Town Death Fest, en naturvinsfestival og masser af andre festlige sommerstunder.

»Det er fantastisk at se, hvordan Byhavens gæster bruger stedet på hver deres måde, og til samme event skaber musiknørderne, festaberne, hyggesnakkerne, fyraftensholdet og turisterne side-om-side den stemning, der gør Byhaven unik«, siger Byhavens bestyrer Markus Dahl Pedersen i en pressemeddelelse.

Og det er ikke kun Byhavens eventrepertoire, som er blevet udvidet med tiden. Baren har også fået flere specialøl på tavlen, mens El Jefe har stået for, at ingen er gået sultne hjem.

Næste års Byhavesæson er allerede på tegnebrættet, lyder det, men først skal denne sæson altså afsluttes med årets sidste Byhavefest, hvor man satser på at vride de sidste sommervibes ud af dj'pulten efter koncerten.

Byhavens afslutningsfest 2018 feat. Sista Bossen. Lørdag 15. september kl. 16. Studiestræde 52, 1554 København. Entré: gratis.