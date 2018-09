Michelin-kok åbner ny thailandsk gademads-biks på Vesterbro Torv Fra slutningen af september kan du spise dig mæt i autentiske thailandske retter på Vesterbro Torv.

Når et sted lukkes ned, åbnes der ofte noget nyt. Og det gælder også i dette tilfælde.

På hjørnet af Vesterbro Torv har man siden april 2016 kunne mæske sig i sprødstegte landkyllinger fra Chicks by Chicks. Men det er nu slut, kan man læse i denne måneds Gastro, og man må i stedet trave videre til Tivoli Food Hall, hvis man vil have fat i kyllingedamernes udvalg af retter. De har nemlig besluttet at lukke på torvet og i stedet koncentrere kræfterne om boden i Tivolihallen.

Men lokalerne er allerede blevet overtaget af en ny dansk kokkeprofil, nemlig Kiin Kiin-bagmanden Henrik Yde, der fra 24. september åbner en ny thailandsk restaurant på adressen. Den kommer til at hedde Kiin Kiin Tok Tok.

Denne gang er rammerne sat for en afslappet og autentisk thailandsk spiseoplevelse. Den nye restaurant vil på en og samme tid fungere som en restaurant og deli. Her vil der blive serveret et bredt udvalg af både klassisk og moderne thaimad i mere eller mindre håndholdte versioner.

Thaikongen af København

Det thailandske køkken er ikke helt ukendt for »thaikongen«, som Henrik Yde ganske oplagt er blevet omtalt som tidligere i en artikel i nærværende avis. Han står nemlig bag restauranten Kiin Kiin, som er den ene af blot to thairestauranter i verden uden for Thailand, der har en Michelinstjerne.

Desuden er han manden bag den vegetariske gourmetrestaurant Veve, den fastfood-inspireret restaurant Kiin Kiin Bao Bao, hvor den dampede og fyldte melbolle bao eller baozi spiller hovedrollen samt takeawaystedet Aroii, der serverer klassiske thairetter som karry, stegte ris og ruller i både bløde og sprøde versioner til priser fra 50 til 125 kroner.

Og der er fart på, når man taler om restauratør Henrik Yde. I sidste uge (tirsdag 11. september) åbnede han en asiatisk fastfood-restaurant med navnet BRW (Bao Ramen Wings) centralt på Nørrebro, mere præcist på Fælledvej 9, hvor man - som navnet antyder - kan købe sig til både bao, ramen og kyllingevinger.

Med tilføjelserne BRW og Kiin Kiin Tok Tok kan Henrik Yde nu skrive 17 restauranter på CV’et.

Kiin Kiin Tok Tok, Vesterbrogade 55, Kbh. V. Åbner 25. september 2018.