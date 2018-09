Frederik opdagede en mystisk ø i Københavns Havn: Nu åbner byens flydende galleri

Frederik Nystrup-Larsen havde gået på designskolen i to år, før han opdagede, at den eksisterede.

Selvom den hele tiden havde ligget der, synlig gennem vinduet fra hans plads på skolen, var det først en vinterdag i starten af 2017, da han skulle begynde sit bachelorprojekt, at han bemærkede den fem gange fem meter store, grå betonklods midt i vandet.

Dér lå den, cirka 35 meter fra kajen på Dokøen, begroet af grønne alger og stak en meters penge op over det skvulpende vand mellem Operaen og kunstakademiet, lige hvor havnebussen sejler forbi på vej til Refshaleøen. Tilsyneladende ubrugt og helt uden formål. Frederik Nystrup-Larsens nysgerrighed blev vakt.

FAKTA POOL TEMPORARY Udstillingsplatformen Pool Temporary ligger i vandet ved Dokøen ud for Operaen og Det Kgl. Danske Kunstakademi og viser skiftende udstillinger i tre til fire måneder ad gangen. Bag det flydende galleri står Frederik Nystrup-Larsen og Nikolaj Hansson. Projektet er blevet til i samarbejde med Etage Projects. Første udstilling, 'Leaking Fountain' af kunstneren FOS, åbner 21. september og varer året ud.

»Jeg fik en følelse af, at jeg bare måtte derud. I København er der lidt en fornemmelse af, at alt er udforsket, alt er bebygget, og alt er brugt. Men her var et stykke af byen, ingen havde erobret endnu«, siger den 25-årige Frederik Nystrup-Larsen, der hurtigt fik en idé: Betonklodsen kunne blive en udstillingsplatform for samtidskunst.

Han sidder i sit atelier og værksted i et lille kælderlokale i Ahornsgade på Nørrebro. Bag ham står en metalreol med cementvaser, han har designet til den nyåbnede restaurant Noma 2.0 med kunstneren Oliver Sundqvist, og på væggene hænger skitser til deres kommende udstilling.

For to måneder siden var The New York Times forbi atelieret for at lave et portræt af Nystrup-Larsen, som avisen udpegede som et talent, der er særligt værd at lægge mærke til lige nu.

Det er nu ikke vaser og skitser, der har fyldt mest i hans liv i de seneste dage. Det har betonklodsen, der i aften indvies som byens nye udstillingssted. Pool Temporary, som de har døbt platformen, vil vise skiftende udstillinger med danske og internationale kunstnere. Tidligere på ugen lejede Frederik Nystrup-Larsen og en gruppe venner en tømmerflåde og opsatte galleriets første værk, en neonskulptur af danske FOS.

Foto: Therese Jægtvik

Foto: Therese Jægtvik

Men det har taget en hel del detektivarbejde at nå hertil.

Så snart tanken om et flydende galleri opstod i Frederik Nystrup-Larsens hoved, satte han sig for at finde ud af, hvad den forladte platform var blevet brugt til, og hvorfor den i det hele taget lå lige dér, midt i havnen.

Øh, hvem ejer den egentlig?

En Google-søgning gav intet resultat, og ’øen’, som han hurtigt døbte den, var ikke at finde på noget kort.

Frederik Nystrup-Larsen begyndte at spørge omkring sig på designskolen, men uden resultat, indtil han løb ind i en professor, der havde været ansat på kunstakademiet i mange år. Han fortalte, at betonøen tidligere havde været brugt som case i undervisningen af arkitektskolens studerende, der fik til opgave at udtænkte et anvendelsesformål til øen. Men professoren vidste ikke, hvad dens oprindelige formål havde været.

Han foreslog Frederik Nystrup-Larsen at tage kontakt til Kystdirektoratet i Lemvig. Det er dem, der er ansvarlige for landets 7.300 kilometer kyst.

Hos Kystdirektoratet blev Frederik Nystrup-Larsen kastet frem og tilbage mellem forskellige ansatte, som i første omgang afviste, at beton-øen overhovedet eksisterede. Den optrådte nemlig hverken på land- eller søkort, lød det.

»Jeg måtte sende dem et billede og vise dem, at den altså var god nok,« siger Frederik Nystrup-Larsen.

Siden kom han i kontakt med en medarbejder, der kendte til øen, fordi der mange år før var blevet søgt om tilladelse til at etablere en østersbar. Men det projekt var kuldsejlet, og derfor stod den fortsat ubenyttet hen.

Medarbejderen fra Kystdirektoratet havde ad flere omgange været i kontakt med alle omkringliggende virksomheder, institutioner og organisationer – bl.a. Forsvaret og Operaen – men var ikke lykkedes med at finde frem til en ejer af øen, der måske kan have været brugt som platform til en kran.

Foto: Therese Jægtvik

Foto: Therese Jægtvik

Derfor kunne Frederik Nystrup-Larsen søge om tilladelse til at anvende beton-øen, med det forbehold at han skulle virkeliggøre sit projekt inden for to år – og at der til enhver tid vil kunne dukke en ejer op og kræve den tilbage. Da han havde færdiggjort sit bachelorprojekt, der omhandlede beton-øen, satte Frederik Nystrup-Larsen sig i slutningen af foråret 2017 ned med sin ven og partner Nikolaj Hansson for at gøre ideen om at etablere et udstillingssted midt i Københavns Havn til virkelighed.

De tog kontakt til en række af byens gallerier og kunstnere og fik hurtigt folk med på ideen, blandt andet galleriet Etage Projects i Borgergade, som repræsenterer kunstneren FOS, der er kendt for sine værker og installationer i krydsfeltet mellem kunst og design.

Han indvilligede i at skabe en installation til beton-øen, et stort neonskilt med teksten ’Leaking Fountain’.

Og nu, lidt over et år senere, åbner den første udstilling på Pool Temporary, et navn, som platformen har fået med reference til dens placering midt i havnen og et ordspil på ’contemporary art’.

Formålet med udstillingsstedet er ifølge Frederik Nystrup-Larsen at undersøge den grundlæggende nysgerrighed, der bor i mennesket; det samme instinkt, der blev vækket i ham selv, da han i sin tid opdagede beton-øen.

Foto: Therese Jægtvik

»En amerikansk professor har defineret nysgerrighed som skellet mellem, hvad vi allerede ved, og hvad vi gerne vil vide. Overfører man det til øen, har vi et sted, hvor der udstilles kunst, som man kan se fra afstand, men man kan ikke komme derud på grund af vandet. Den ligger et offentligt sted, hvor folk cykler, går eller sejler forbi, og forhåbentlig vil det pirre forbipasserende og give dem lyst til at komme derud, på samme måde som det gjorde for mig«, siger han.

Et nysgerrigheds-eksperiment

Frederik Nystrup-Larsen kalder selv ø-projektet et eksperiment, der drejer sig om, hvad der sker, når man lader nysgerrigheden løbe af med sig. Og han håber, at andre vil lade sig inspirere til at bruge byen på samme måde.

»Når man ser en tom betonplatform i havnen, vil de fleste nok umiddelbart tænke, at den har en ejer og et formål. Vi er de første, der har været dumme nok til at tænke, at måske kunne man erobre den her ø. På den måde er der lidt bz’er-ånd over projektet,« siger han.

De sidste par uger har Frederik Nystrup-Larsen og Nikolaj Hansson bakset med, hvordan de skal få sat strøm til FOS’ neonskilt, når først det er sat op ude på beton-øen. Deres løsning er blevet at købe en generator, som skal påfyldes benzin en gang om ugen. Man kan blandt andet se installationen, når man sejler med havnebussen.

Projektet er gået hen og blevet dyrere og en anelse mere besværligt, end Frederik Nystrup-Larsen og Nikolaj Hansson havde regnet med. De havde oprindeligt tænkt sig at søge fondsmidler til at realisere udstillingsstedet, men blev utålmodige, og i stedet har de valgt selv at finansiere første udstilling sammen med Etage Projects.

Foto: Therese Jægtvik Initiativtagerne til Pool Temporary, Frederik Nystrup-Larsen (tv.) og Nikolaj Hansson.

Flere værker på vej. Hvis altså ...

Planen er, at fremtidige udstillinger skal finansieres af private donorer, og pengene skal primært gå til at betale de kunstnere, der udstiller på beton-øen.

»Vi kommer ikke til at tjene penge på det her projekt. Men det har heller aldrig været planen. Øen er et offentligt sted, og vi ejer den ikke – vi har bare brugsrettighederne til den«, siger han.

»Derfor vil vi gerne give noget tilbage til byen ved at bruge den til noget, alle kan få glæde af«, siger Nikolaj Hansson.

FOS-udstillingen, der bedst ses i mørke, løber året ud, og derefter skal værket blandt andet vises i Miami i USA, hvorefter det vil komme til salg hos Etage Projects.

Lige nu er Frederik Nystrup-Larsen og Nikolaj Hansson allerede i dialog med flere både danske og internationale kunstnere om at udstille på øen, men de vil endnu ikke afsløre, hvem der er tale om.

Først skal weekendens jomfru-fernisering overstås. Helst uden at en hidtil ukendt ejer af beton-øen melder sig på banen.

»Jeg har stadig ondt i maven over, at der lige pludselig kommer nogen og gør krav på øen. Men hvis det sker, er det måske bare med til at gøre hele historien endnu bedre. Og så må vi tage den derfra«, siger Frederik Nystrup-Larsen.

Foto: Therese Jægtvik

KUNSTNER: »Det kan måske tolkes som en kritik af udviklingen i Københavns Havn«

Den danske kunster Thomas Poulsen (f. 1971) alias FOS udstiller som den første kunstner på det flydende galleri Pool Temporary i Københavns Havn. Det sker med neonværket ’Leaking Fountain’.

Hvorfor sagde du ja til at lave et værk til Pool Temporary?

»Jeg synes, at projektet er spændende, og jeg vil altid gerne støtte nye gode initiativer. Og så var stedets karakter interessant for mig. Meget af mit arbejde er drevet af en interesse for, hvordan vores sociale relationer og fysiske omgivelser påvirker hinanden, og den gensidige påvirkning manifesteres tydeligst i det offentlige rum. Der er en interessant symbolik i både havnen og øen, det flydende over for det faste og det offentlige over for det private. Beton-øen ligger midt i Københavns Havn, der er på vej fra sin industrielle fortid mod noget andet, og derfor er det et interessant sted også rent politisk for mig som kunstner«.

Det giver sig selv, at når værket skal udstilles ude på en ø, hvor der er en vis afstand ind til fastlandet, så kan du ikke udstille et frimærke Thomas Poulsen alias FOS

Dit værk er et neonskilt med teksten ’Leaking Fountain’. Hvad er ideen?

»Jeg har som udgangspunkt ikke en bestemt idé eller budskab med mine værker, når jeg går i gang. Det er som regel noget intuitivt, og bagefter starter så en refleksion over, hvad det kan betyde. På skiltet står der ’Leaking Fountain’, og et springvand er jo som udgangspunkt et lukket system. Men det her springvand er utæt, så det er et lukket system, der bløder. Der er noget humoristisk i det, men det kan måske også tolkes som en kritik af udviklingen i Københavns Havn. Det vigtigste for mig er, at det vækker en form for undren eller nogle følelser i den, der betragter det. Nogle gange kan man også komme til at afmontere spændingen i et værk, hvis man forsøger at rationalisere det«.

Hvilke muligheder og begrænsninger giver det at lave kunst på en beton-ø midt ude i vandet?

»Det giver sig selv, at når værket skal udstilles ude på en ø, hvor der er en vis afstand ind til fastlandet, så kan du ikke udstille et frimærke. Det skal være noget, som er har en vis størrelse, og som råber lidt højere, end hvis det befandt sig på et galleri. Der kan lys og lyd være gode virkemidler, og det er også en af grundene til, at sætningen er udformet som et skilt bøjet i neon«.

Pool Temporary. Københavns Havn, mellem Operaen og Det Kgl. Danske Kunstakademi. Fernisering i aften, 21.september 18-22 på Kontikibar. Gratis.