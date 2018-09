Hun fortolker 500 års kolonihistorie: »Danmark var som en forlystelsespark med små røde murstenshuse, pølser, karrysild og makrelsalat. Og sne!«

Der er mørkt i baghuslokalet på Vesterbro, hvor Julia Luisa Geraldo Machindano vakler forvirret rundt på strømpesokker. For få minutter siden fyldte hun selvsikkert rummet med Whitney Houstons ’I Will Always Love You’, men nu ekser benene under hende, mens hun nærmest brækker sig i danske vokaler:

»Ææææ ... Øøøøøøh ... Åååååh«.

Fra tid til anden dasker hun til en af lamperne, der hænger fra lange ledninger i loftet, og flakker rundt i mørket.

Hun ser desperat spørgende ud mod de tomme tilskuerrækker og smager så et øjeblik på ordet ’rød’, før hun placerer en lampe over sit hoved.

»Skal du til at åbne en dåse med en kniv? Nej, nej, nej. Det kan du da ikke!«, siger hun med løftede øjenbryn, før hun igen forsvinder ind i mørket. Og sådan fortsætter det. »Du kan jo ikke spise leverpostej med ris«. »Nåda, du er tidligt på den i dag, hva’?«.

Den 36-årige mozambiquiske performer er i gang med prøverne til forestillingen ’Julia and 500 Years of Freedom’, der i aften har premiere på teatret Warehouse9 i Kødbyen. Det er hendes personlige fortælling om at flytte fra Mozambique i Østafrika til Danmark. Om Portugals 500 års kolonisering af hjemlandet, og hvordan hendes egen historie, identitet og frihed altid har været betinget af hjemlandets århundreder lange kolonihistorie.

Da Ibyen denne formiddag under prøverne stikker hovedet ind i øvelokalet, er hun midt i iscenesættelsen af sit første møde med dansk mad, kultur og sprog.

»Da jeg kom til Danmark, talte jeg kun portugisisk. Engelsk lærte jeg ved at lytte til r’n’b-divaer som Tracy Chapman og Whitney Houston. Og selv om det jo næsten er selvmord at kaste sig ud ’I Will Always Love You’, så er det lidt en sang, der afspejler min historie. Den er tragisk, men rummer også en masse kærlighed«, siger hun.

Håret er kortklippet under den mozambiquiske hat på hendes hoved. I panden har hun tre sorte figurer tatoveret. Og når hun griner, dingler de to store træstykker, der fylder størstedelen af hendes øreflip, tungt fra hendes ører.

»Når jeg fortæller folk, at jeg kom til Danmark som 17-årig, så følger der nødvendigvis et ’hvorfor’. I det her stykke forsøger jeg at besvare det ’hvorfor’. Og det kan jeg ikke gøre uden også at fortælle Mozambiques kolonihistorie. Mit navn er Julia, og mit modersmål er portugisisk. Så selv om jeg ikke var født for 500 år siden, har kolonitiden formet mit liv og min idé om frihed. Jeg blev født med et kolonialt tankesæt«.

Foto: Louise Herrche Serup MED BLIKKET MOD VEST.»Min drøm om det ideelle første kys var med en smuk, blond Brad Pitt-lignende fyr«, siger Julia Machindano:»Selv om min krop var i Mozambique, var mit sind uden for Afrika«.

MED BLIKKET MOD VEST.»Min drøm om det ideelle første kys var med en smuk, blond Brad Pitt-lignende fyr«, siger Julia Machindano:»Selv om min krop var i Mozambique, var mit sind uden for Afrika«. Foto: Louise Herrche Serup

Med Lenin over spisebordet

Mens flere nationer efter Anden Verdenskrig gav selvstændighed til deres kolonier, blev Portugal siddende på Mozambique. Men modstanden ulmede, og i 1964 udbrød den væbnede frigørelseskamp, der stod på i et helt årti, før landet efter 500 år fik sin frihed.

For et par år i hvert fald. Modstandsbevægelsen havde allieret sig med Sovjetunionen og skabt et socialistisk etpartisystem, der hurtigt fik sin egen modstandsbevægelse. Og bare to år efter Mozambiques selvstændighed begyndte den borgerkrig, der varede i 16 år og efterlod landet smadret og traumatiseret.

Julia Luisa Geraldo Machindano blev født under borgerkrigen. Hun voksede op i Cabo Delgado-provinsen i det nordlige Mozambique. Faren var en højtstående sikkerhedsofficer, der i de tidlige 80’ere var blevet uddannet i Sovjetunionen. Barndomshjemmet var derfor fyldt med kommunistiske statuetter og babushkadukker. Og det var ikke Jesus eller Jomfru Maria, men Vladimir Lenin, der hang over spisebordet.

»Min familie er makonde«, fortæller hun om stammen, forældrene tilhører, et stolt folk med faste traditioner og et stærkt sammenhold, som i sin tid satte gang i oprøret mod Portugal:

»Jeg gik i et socialistisk-kommunistisk skolesystem, hvor vi hver morgen sang revolutionære sange og stod på række for at få tjekket tøj og negle. Men selv om vi var makonde, efterlevede mine forældre stadigvæk den portugisiske civilisation. Vi gik i vestligt tøj og spiste portugisiske retter med kniv og gaffel«.

»Derhjemme så jeg amerikanske programmer på tv, og min drøm om det ideelle første kys var med en smuk, blond Brad Pitt-lignende fyr«, siger hun og griner: »Selv om min krop var i Mozambique, var mit sind uden for Afrika. Der var en forestilling om, at friheden lå i USA eller Europa«.

Friheden til at vælge identitet

Efter borgerkrigen iværksatte internationale ngo’er en lang række initiativer, der skulle stimulere traumatiserede børn og skabe stabilitet i lokalsamfundene. Det gjaldt også i det kulturhus, hvor Julia Luisa Geraldo Machindano dansede traditionel dans. Her forelskede hun sig i en dansk ngo-arbejder. Og i 2000 flyttede hun som bare 17-årig med ham til Danmark.

»Det var, som om min krop var kommet derhen, hvor mine tanker havde været i så mange år. Da jeg forlod Mozambique, stod skoler og hospitaler uden vinduer, alt var smadret, og folks psyke havde voldsomme ar. Danmark var som en forlystelsespark med små røde murstenshuse, pølser, karrysild og makrelsalat. Og sne«, siger hun og fortsætter:

»Jeg havde set det på tv som barn, men da det pludselig faldt fra den himmel, jeg var under ... Omg, det var magisk. Nu betyder det bare børn i flyverdragt og våde støvler i entreen«, griner hun og fortæller, at hun i dag er enlig mor til to drenge.

Scenografien til stykket er simpel. Lamperne med de lange ledninger indrammer scenen, der er sat op, så publikum sidder som til en tenniskamp.

I den ene side står det trommesæt, som freejazz-trommeslageren Michala Østergaard-Nielsen skal spille på. I den anden side står et bord med rekvisitter, der alle udgør fragmenter af Julias 500 års frihed. Stof med afrikansk voksprint. Ristede løg, ketchup og sennep. Et bundt bambuspinde og en babushkadukke. Det afrikanske stof skal bruges i en scene, hvor publikum inviteres til at tage del i en ceremoni, Julia selv har gennemgået i Mozambique.

»I makonde-stammen markerer man den første menstruation med et overgangsritual. Hun er ikke længere pige, men kvinde, og skal derfor lære at lave mad, synge, danse, vaske op og holde sig smuk«, siger hun og fortæller, at ritualet skal give publikum oplevelsen af at blive tildelt og frataget identitet.

‘Julia and 500 Years of Freedom’ spiller på Warehouse9, der ofte har fokus på queer og feministisk tematik. Og det er et fokus, der harmonerer ganske fint med fortællingen om en krop, der altid – både fysisk og psykisk – har »været i transit«, som Julia forklarer:

»Jeg føler ikke, at jeg er hverken dreng eller pige, og det har taget mig rigtig længe at forstå og finde et sprog til at forklare. Med overgangsritualet gik jeg ikke bare fra barn til voksen. Jeg blev også foræret en kvindelig identitet uden nogen form for medbestemmelse. I dag definerer jeg mig selv som køns-nonkonform. Jeg har ikke placeret min identitet og seksualitet ét bestemt sted. Og det giver mig en enorm frihed«, siger hun og fortæller, at hun uden for scenen har taget det mere kønsneutrale navn Jupiter.

»Julia er væk«

Få dage inden prøverne i baghuset på Vesterbro har hun fået et opkald fra Mozambique om, at hendes farmor, Julia, som hun er opkaldt efter, er død. Det at tilvælge sig et nyt navn er på mange måder et led i at fravriste sig kolonitidens mærkater, siger hun.

»Mozambique fik selvstændighed i 1975, men gaderne har stadigvæk koloniale navne, og der undervises stadig på portugisisk. Men nu er Julia væk, og når jeg lægger navnet fra mig, er det ikke et forsøg på at afskrive mig min opvækst, min farmor eller Mozambique. Det er et forsøg på at genvinde kontrollen over min historie og min identitet«.

De store stretch-øreringe og ansigtstatoveringerne er på samme vis et forsøg på at tage noget tilbage, siger hun.

»Det er traditionel makonde-udsmykning. Mine bedstemødre havde begge tatoveringer i hele ansigtet og ndona (smykke gennem overlæben, red.), som man tidligere fik i ceremonien, der indgår i stykket«.

Tatoveringerne har ellers de sidste 60 år været ulovlige i Mozambique, da regeringen efter selvstændighedskrigen mente, at stammernes individuelle og primitive praksis umuliggjorde en samlet nation. Og derfor kom det mildest talt bag på forældrene, da Julia som 22-årig besluttede sig for at genoplive den ældgamle praksis.

»»Er du sindssyg?«, sagde min mor. »Det er for gamle mennesker. Du får aldrig et job«. Men så kunne jeg jo fortælle hende, at man i Danmark kan blive behandlet af en læge iført kittel og sleeves og få en advokat med en big ass-næsering«.

»Det mozambiquiske folk er blevet frataget så mange traditioner igennem kolonitiden, og med dette stykke undersøger jeg, hvordan min historie er filtret ind i den koloniale arv. Men jeg er ikke offer for min historie. Den er mit hemmelige våben. Min indre styrke«, siger hun og ser et øjeblik frem for sig:

»Så hvad er frihed?«, spørger hun ud i rummet. »Jeg er vokset op med ideen om, at et sted som Danmark er lig med frihed. Men frihed er ikke noget, der bare ligger derude. Jeg bruger denne performance som en form for eksorcisme. Til at komme af med de dæmoner, der står i vejen for min frihed. Fuldstændig fri bliver jeg måske aldrig. Men jeg er i dag fri for uvidenhed. For mindreværdskomplekser. For skam. Friheden må jeg først og fremmest finde i mig selv«.

’Julia and 500 Years of Freedom’. 21.-30. september. Warehouse9, Halmtorvet 11B, Kbh. V www.warehouse9.dk