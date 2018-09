Tivolis nye forlystelse til 30 millioner kroner har kun virket i fem dage på fem uger Tik Tak blev slået op som en af Tivolis tre vildeste forlystelser, da den blev indviet. Men åbningen af Tik Tak har ikke været særlig vild.

Tivolis jubilæumsforlystelse Tik Tak garanterer rundtossethed og en svævetur gennem tiden. Sådan står der på Tivolis hjemmeside. Men åbningen af Tivolis nye prestigeprojekt har ikke fremkaldt mange grin og hvin fra gæsterne denne sommer.

Forlystelsen, der har kostet Tivoli omkring 30 millioner kroner, har nemlig blot tilbudt snurrelystne gæster en rundtur i fem dage, siden åbningen 15. august. Det skriver TV2 Lorry.

»Når man går ud og fortæller, at her kommer en rigtig fed forlystelse, så er det selvfølgelig utilfredsstillende, at et prestigeprojekt af den kaliber skal stå over«, siger Torben Plank.

Tivolis nye store investering fik gode anmeldelser flere steder fra, da den åbnede, og medierne fik lov at prøve Tik Taks snurretur. Der gik dog kun fem dage, før forlystelsen blev lukket igen.

»Tik Tak har haft nogle tekniske udfordringer i styresystemet. Derfor valgte vi straks at stoppe med at køre den med gæster. I øjeblikket kører vi en masse testture, så den er klar til Halloween«, siger Tivolis pressechef Torben Plank.

At kalde åbningen af Tik Tak for en fadæse synes Torben Plank dog er for meget.

»Nej, det vil jeg ikke sige. Det er jo ikke første gang i verdenshistorien, at en stor maskine har drillet lidt fra start. Sådan noget kan ske. Men vi er da de første til at ærgre os over, at den ikke har kørt, som den skulle«, siger Torben Plank.

»Vi går aldrig på kompromis med hensyn til drift og sikkerhed, så derfor har den ikke kørt siden august. Nu bliver den godkendt igen, og så skulle alle børnesygdomme gerne være overstået«, siger Torben Plank.

Ifølge Torben Plank kan Tivolis gæster for alvor prøve kræfter med den nye forlystelse, når Tivoli holder Halloween fra 12. oktober.