Politikens anmeldere: Her er alle de film, vi glæder os til at se på filmfestivalen CPH PIX

I hvert fald har Honoré altid et bud og gerne et vildt et, og Sorry Angel omfavner helhjertet melodramaet, som også Honorés kollega François Ozon har gjort det på det sidste.

The Outlaws

En usædvanligt brutal, øksesvingende gangsterbande rykker ind i Seoul fra Kina og overtager i første omgang hele det kinesisk-koreanske restaurationsliv og sender en utvetydig besked til hele det etablerede gangstermiljø, som får volden til at eskalere.

Ma Suk-Do er strisser i Seouls Chinatown, bygget som en bryder og altid klar til at gå en smule på kompromis med reglerne, som koreanske strissere på film nu engang er. ’The Outlaws’ er et fuldt udfoldet, klassisk og velkalkuleret koreansk gangsterdrama med fuld knald på.

Lucia Odoom anbefaler:

Holiday

Filminstruktør og manuskriptforfatter Isabella Eklöf har cementeret sit navn godt og grundigt i år. Hun er medforfatter på den anmelderroste film ’Grænse’, og så har hun instrueret gangsterfilmen ’Holiday’, der har Victoria Carmen Sonne i hovedrollen som Sascha, der tager på en narkotisk ferie med sin elsker, gangsteren Michael, og undervejs forelsker sig i en hollandsk mand med en båd.

Filmen leder tankerne hen på Harmony Korine og hans obskure og ubehageligt lækre filmuniverser.

S-Town

Københavns Radiobiograf inviterer til foredrag med manden bag en af de mest spektakulære podcasts i nyere tid. ’S-Town’ er historien om John B. McLemore fra Shit Town, Alabama, der kontakter journalisten Brian Reed og tipper ham om mordet på en af byens lokale skikkelser.

Podcasten udvikler sig til et komplekst og rørende portræt om den excentriske eneboer. Brian Reed fortæller om mødet med John B. McLemore og tilblivelsen af ’S-Town’.

Mean Girls

High school-filmen ’Mean Girls’ fra 2004 er skrevet af Tina Fey og har Lindsay Lohan i hovedrollen som Cady Heron, der er opvokset i Afrika. Cady starter i den amerikanske og nådesløse high school-savanne, hvor popularitet er nøglen til overlevelse. Regimet, der hersker på skolen, er de populære piger kaldet ’The Plastics’. Cady infiltrerer gruppen for at smadre lipgloss-diktaturet.

Søren Vinterberg anbefaler:

Heaven Will Wait

Hvordan bliver en 17-årig pige fra Frankrig – eller fra Kundby på Sjælland for den sags skyld – så radikaliseret, at hun er parat til at slå ihjel som led i en jihad?

Man kunne måske godt få et brugbart svar hos hjemlige fanatikere – også af andre trosretninger end islam. Denne franske film for unge fra konfirmandalderen og op følger to piger: Sonia, der er anklaget for at planlægge terror, og Mélanie, der først bare spiller cello for sig selv, men ender med at rejse til Syrien for at føre hellig krig.