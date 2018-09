Guide: Under filmfestivalen kan du gyse på kirkegården, bowle med The Dude og suge til dig af lærdom fra fransk mesterinstruktør

1. Bowling med The Dude

Handlingen behøver jeg forhåbentlig ikke at genfortælle, så lad os bare konkludere, at bowlinghaller og ’The Big Lebowski’ passer sammen som sødmælk og vodka.

I Nordvest-mekkaet Grøndal MultiCenter vises Coen-filmen i bowlinghallen, og efterfølgende er der – selvfølgelig – gratis natbowling. Og husk nu: Det er ikke Vietnam, det her. Der er regler.

’The Big Lebowski’. Bowlernes Hal, 6. oktober kl. 19.30. Pris: 130 kr.

2. Stumfilmskoncert

Noget nybrud er det ikke, sådan at skrive ny musik til gamle stumfilm. Men ikke desto mindre kan der komme virkelig spændende oplevelser ud af det. Mindre heldigt gik det, da Giorgio Moroder i 80’erne kammede over i italo disco til Fritz Langs ’Metropolis’. Bedre gik det senere for The New Pollutants, hvis I spørger mig.

Herhjemme har den elektroniske duo Il A Mona begået et nyt score til Holger Madsens 100 år gamle sci-fi-stumfilm ’Himmelskibet’, hvilket de uropfører under jubilæumsvisningen i Palads. Det er blipblopmusik, så selvfølgelig er der efterfest i Kødbyen.

Il a Mona + Himmelskibet Live. Palads, 3. okt. kl. 18.30. Pris: 95 kr.

3. Vinterbrødre-musik i fabrikshal

»En ny stor oplevelse venter alle os, der elskede filmen«, skriver festivalen. Det lyder jo både lovende og lige lovlig højstemt, men sikkert og vist er det, at Toke Odins kompositioner til ’Vinterbrødre’ er ualmindeligt mellemgulvrystende og opslugende.

Odin opfører hele filmens score i en gammel fabrikshal på Carlsberg med sin maskinpark af synthesizere.

Toke Odin: Vinterbrødre-koncert. Carlsberg, 8. oktober kl. 20. Pris: 50 kr.

4. På kirkegården i måneskæret

Hvis ikke lige man har en ægte dyrekirkegård i nabolaget, må næstbedste forslag være Vestre Kirkegård, hvis man gerne vil se Mary Lamberts version af Stephen King-novellen ’Pet Sematary’ i rigtigt gyselige omgivelser.

Filmen vises i kapellet, og du kommer helt sikkert aldrig til at få det samme forhold til din kat igen.

’Pet Sematary’ i Østre Kapel. Vestre Kirkegård, 9. okt. kl. 18 og 21. Pris: 100 kr.

5. Den autodidakte instruktør

Med værker som ’Les Amants du Pont-Neuf’ og det tragiske kærlighedsdrama ’Boy Meets Girl’ i rygsækken har Leos Carax i mere end 30 år været en toneangivende figur i det franske filmmiljø.

Til denne masterclass fortæller Carax i samtale med Christoffer Boe om sine inspirationskilder fra den franske nybølge, sin kunstneriske metode og det praktiske arbejde med skuespillere.

Masterclass: Leos Carax. Den Danske Filmskole, 7. oktober kl. 13. Pris: 150 kr.