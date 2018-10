Arkitekturens Dag sætter fokus på landets ghettoområder I dag er det arkitekturens internationale kampdag, og det markeres flere steder i landet. For eksempel kan du blive klogere på, hvordan arkitektur og planlægning kan skabe forandring og positive fællesskaber i landets almene og udsatte boligområder.

Er det en fordom, at højhuse og ghettodannelse går hånd i hånd, eller kan højhuse bidrage til at sikre social lighed og vækst i en stigende urban verden?

Spørgsmål af denne oprindelse bliver i dag diskuteret hos tegnestuen Henning Larsen Architects, hvor senior arkitekt Julian Chen debatterer og deler ud af sin erfaring med højhuse på tværs af klimaer og kulturer.

De fleste tænker formentlig ikke over det, men »arkitekturen danner på mange måder rammen om vores liv – fra udformningen af de bygninger, vi bor i, til planlægningen af vores fælles byer og landskaber«, skriver arkitekt MAA og direktør i Arkitektforeningen Lars Autrup i en pressemeddelelse til Ibyen.

I dag, mandag 1. oktober, er det Arkitekturens Dag og dermed en ganske oplagt mulighed for at markere den store betydning, arkitekturen og arkitekter har for hele samfundet. Arkitekturens Dag er er en årligt tilbagevendende begivenhed, der viser, hvad arkitektur handler om. I år er der fokus på, hvad arkitekturen kan bidrage med i de udsatte almene boligområder.

Programmet for dagens arrangementer viser alsidigheden i arkitektfaget. Foruden at sætte fokus på arkitekturens betydning i landets ghettoområder, kan man bl.a. også tage forbi Blox.

Her markeres arkitekturens festdag med en ny udstilling, som består af et hus, som er tegnet til og bygget i Trappegalleriet på Blox. Det er Dansk Arkitektur Center og tegnestuen Leth & Gori der står bag udstillingen ’Kunsten at bygge’, som i dag åbner for offentligheden.

Se hele programmet på arkitektforeningen.dk