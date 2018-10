I dag fylder Torben Ulrich 90 år: Rebellen fra San Francisco fejres med verdenspremiere på ny film i København Torben Ulrich fylder 90 år og besøger Danmark for blandt andet at vise sin nye film 'Leaping, Looping: Before The Call' i Cinemateket.

Rebellen Torben Ulrich fylder i dag 90 år og vender i den forbindelse hjem til Danmark fra sin base på et blødt bjerg lidt uden for San Francisco i USA.

Selv om 90 år for de fleste betyder en vis tilbagetrukkenhed, er dette ikke tilfældet for Torben Ulrich. Tværtimod.

90 års-fejring Torben Ulrich fejres i København i den kommende tid.



4. oktober: Åbning af udstillingen ’Værens Rum, Spillets Mærker’ på Galleri Tom Christoffersen.



11. oktober: Verdenspremiere på Torben Ulrich og Rick News nye film, ’Leaping, Looping: Before the Call’, i Cinemateket



19. oktober: Fejring i Pressen (Politikens Hus) med bl.a. Jørgen Leth, Claus Bøje og Søren Kjærgaard. Der vil blive vist klip fra Andreas Johnsens kommende film.



Desuden arrangementer på Bogforum, Jazzcup, Galleri Tom Christoffersen, Tranquebar samt Jyderup Højskole.



Foruden bogen ’Boldens øjne, værens ben’ udkommer i anledning af fødselsdagen også antologien ’Et vækkeur i Cecil Taylors flygel’ med nogle af Torben Ulrichs bedste tekster. Den er redigeret af Lars Movin. Vis mere

Torben Ulrich har nemlig kalenderen fuld af aktiviteter og er blandt andet aktuel med en ny bog, en udstilling samt en ny film.

Filmen får verdenspremiere torsdag 11. oktober i Cinemateket i København, hvor Torben Ulrich også selv vil være til stede for at fortælle om filmen og dele ud af sine mange tanker, erfaringer og anekdoter om livet - konkret om hans eget og filosofisk om det moderne menneskes.

Filmen 'Leaping, Looping: Before The Call' er instrueret af Torben Ulrich og Rick New og kan betragtes som en slags fortsættelse af forgængeren 'Before The Wall: Body and Being'.

»Eller måske en gentagelse, en ny undersøgelse af det samme felt, men med en mere improviserende og mindre formel tilgang, denne gang med vægt på det vertikale, en intern perception af bold og bevægelse/følelse«, står der i Cinematekets introduktion til den abstrakte film, der vist skal ses snarere end beskrives med ord.

Lydsporet består af to live-kilder: et svirp med et sjippetorv (leaping) og overtonerne fra en fløjtetone (looping).

Som opvarmning til den dugfriske film vises også den omtalte 'Before The Wall: Body and Being' fra 2002, der på Torben Ulrichsk vis udforsker både bevidsthed, åndedræt og tyngdekraft.

For at fuldende filmaftenen viser Cinemateket desuden Jørgen Leth og Ole Johns dokumentar 'Motion Picture' (1970), hvor Torben Ulrichs tennisspil er optaget.

Filmaftenen går i gang kl. 19.15 og slutter omkring kl. 22.30, og billetter koster 95 kr.

Torben Ulrich 90 år - filmaften i Cinemateket. Torsdag 11. oktober kl. 19.15-22.30. Cinemateket, Gothersgade 55, Kbh. K.