Mød Ibyens nye stjernekigger, Astrolog-Brian: »Jeg siger altid til skeptikere, at lige meget om de tror på det eller ej, så virker det«

»Når folk afleverer alle fødselsdata – det vil sige det nøjagtige fødselstidspunkt, årstal og fødested – er det langt lettere at være præcis. Der er en del, der spørger, om de snart får et nyt job. Der er også mange kvinder, der spørger mig, hvornår de bliver gravide. Der kan man tit få besked senere: »Tak, jeg blev gravid i maj, ligesom du sagde«. Det sker også, at jeg får en klage fra nogen, der ikke har mødt den kæreste, jeg forudså, de ville. Lige for tiden er der stjernetegn, der har det sværere end andre. I disse dage er der især mange vægte, der spørger mig om parforhold. Det er, fordi der er en problematisk planetstilling, der udfordrer vægten lige nu«.

Du er selv født i Tvillingernes tegn. Hvad siger det om dig?

»Tvillingen er et lufttegn, og det vil sige, at jeg er tænkende og kommunikerende. Det passer godt med, at jeg i mit tidligere liv var sælger og som ejendomsmægler levede af at tale med folk. Det var i her, min interessere for astrologi opstod. Jeg studerede astrologi om aftenen, og det blev en interesse, der fik lov at vokse, men jeg havde aldrig regnet med, at jeg skulle leve af det, som jeg gør i dag«.

Nogle vil nok kalde astrologi det rene humbug. Hvad siger du til dem?

»Åh ja, jeg møder masser af skeptikere. Jeg er ikke sat i verden for at overbevise folk. Og folk kommer ikke til mig, medmindre de i et eller andet omfang tror på astrologien. Du køber jo heller ikke en Skoda, hvis du synes, det er den mest rædselsfulde bil i verden. Jeg siger altid til skeptikere, at lige meget om de tror på det eller ej, så virker det. Og får jeg fingrene i deres nøjagtige fødselsdata, ender de tit med at sige: »Det var da lige godt satans««.