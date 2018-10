Stop en pølse og fang en alien: Her er 10 ting, du kan lave med familien i efterårsferien Efterårsferien er i fuld gang. Men hvad skal I finde på at lave? Ibyen har samlet de skarpeste arrangementer for store og små.

Så er den her. Årets hyggeligste uge, nemlig efterårsferien. Ferien, der indbyder til hygge, kulturelle besøg og frisk luft. Igen i år er der masser af aktiviteter at forsyne sig med for hele familien.

Men hvad skal man lige vælge?

Ibyen guider dig til efterårsferiens skarpeste events. Nogle er mest for de små, nogle er for hele familien, og ved enkelte arrangementer må de små nok hellere blive passet.

Børnenes kreative univers

Man forstår godt, hvorfor Absalon kalder sig selv for københavnernes udvidede dagligstue. Her sker en masse, og og i uge 42 er det ingen undtagelse. Her inviterer kulturhuset til masser af aktiviteter for den yngre målgruppe. Fra og med mandag omdannes Absalon til et børneværksted, som løber resten af ugen, og hvor der kan laves figurer ud af ståltråd.

Tirsdag er der gået efterårsmode i den, og her kan man kreere sin gamle T-shirt eller hovedpudebetræk med flotte kartoffel- og æbletryk. Onsdag kan man puste bobler med maling og lave malerier, torsdag byder på grønne lykønskningskort (der kan vokse!), og fredag kan man slippe fantasien løs med limpistol, sakse og papir.

Se hele programmet her.

Børnesjov i Absalon. Hele uge 42 fra kl. 11-15. Sønder Blvd. 73, Kbh. V.

Sæbeworkshop for store og små

Sauna, dampbad og varmt vand lyder som rammerne for den perfekte efterårsdag. Og heldigt nok inviterer Sofiebadet til en varm dag med sæbesjov og fortællinger onsdag og torsdag i efterårsferien.

Sofiebadet får besøg af ’Sæbe Eventyr’, som kommer forbi og afholder workshop, hvor man kan lave sin egen figursæbe med plantefarver. Der er ligeledes rig mulighed for at benytte sig af Sofiebadets øvrige faciliteter, mens bademesteren fortæller søde, sjove og grufulde anekdoter fra det gamle badehus.

Det koster 175 kr. pr. person at deltage. Du kan læse mere om tidspunkter samt købe din billet her (børn skal være 6+ for at kunne deltage).

Sæbesjov i Sofiebadet. Tirsdag 16. oktober og onsdag 17. oktober. Sofiegade 15a-b, Kbh. K.

Dessertworkshop for hele familien

Tv-programmet ’Den store bagedyst’ har igen igen indtaget de danske tv-stuer med lækre, flotte og imponerende kager. Hvis det har givet dig lyst til selv at afprøve kræfter med fremstillingen af de søde sager, kan du i efterårsferien deltage i en dessertworkshop. Her kan du lave dine egne bolscher, kreere din egen marcipanrose, smage på 'årets kage' og møde konditoren bag, samt få inspiration til bagning på grill (ja, du læste rigtigt).

Hele familien kan være med. Det koster 250 kr. at deltage, men er du hurtig kan du få fat i en 'Early Bird' billet til 160 kr. Børn er med for den halve pris.

Du kan købe din billet her. Bemærk, der er tre workshops pr. dag, som henholdsvis begynder kl. 10, 12.30 og 15.

Dessertfestival. Lørdag 20.- og søndag 21 oktober kl. 10-17. Weber Grill Academy Danmark, Dampfærgevej 10, kbh. Ø.

Gå lego-amok

Igen i år inviterer DACs (Dansk Arkitektur Center) til legoleg i efterårsferien. DAC bliver fyldt til randen med lego, så børnene kan skabe deres egne fortolkninger af broer, rutsjebaner og skyskrabere. I år tager temaet udgangspunkt i udstillingen af den danske ingeniør Ove Arup, som ligeledes kan opleves på dagen.

Det koster 115 kr. for voksne og 95. kr. for børn at deltage. Børn under fire år kommer gratis med. Billetter giver også adgang til udstillingen af Ove Arup.

Leg lego arkitekt – Byg stort. 13-17 oktober. Dansk Arkitektur Center, Bryghuspladsen 10, Kbh. K.

Fang en alien

På Tycho Brahes Planetarium kan man i efterårsferien blive lidt klogere på et af livets helt store spørgsmål: Er vi alene i universet? Det er store sager, men rettet mod de små.

Børn over otte år er nemlig hele ugen inviteret til at fange Moder Jords svar på aliens. Det foregår ved Sankt Jørgens Sø, og der er altså tale om bjørnedyret, en lille spirrevip, som efter sigende kan overleve uden hjælp i universet. Der vil være mulighed for at undersøge dyret i mikroskop og se film i Kuppelsalen efterfølgende.

I planetariets laboratorium, SpaceLab, kan man hver dag mellem kl. 10 og 16.30 skabe sin helt egen alien. Laboratoriet stiller kreative materialer til rådighed, og så handler det ellers bare om at sætte fantasien fri og bygge unikke aliens, som man kan tage med hjem.

Der er også mulighed for at komme på guidet tur med en astronom gennem udstillingen 'Made In Space', eller tage på jagt efter aliens i planetariets kringelkroge, hvor skjulte ledetråde kan findes med hjælp fra en særlig uv-lygte.

Fang bjørnedyr. 15-19. oktober. kl. 8. Tycho Brahe Planetarium , Gammel Kongevej 10, 1610 København V. Billet: 275 kr og 175 kr for børn.

I løvens fodspor

I efterårsferien er der også masser af arrangementer for dyreelskerne. Som noget særligt kan man nemlig følge med dyrepasserne i Zoologisk Have, når de besøger løve- og elefantanlægget, der ellers er lukket for gæster.

Derudover kan man være med på første parket, når bjørnene og andre dyr forbereder sig på vinteren. Vær blandt andet med til at forberede foder, deltag i fodring og skyd fra hoften med alle dine spørgsmål til dyrepasserne under deres hverdagsrutiner i dyrenes verden. Læs mere om dagenes program her.

Zoologisk Have. Normale åbningstider og entré hele ferien fra kl.9-17. Roskildevej 32, 2000 Frederiksberg.