Jolene i Kødbyen laver ny klub for den blomstrende københavnske technoscene - og indfører ny politik mod krænkelser Hver torsdag fra og med 18. oktober vil man kunne få banket københavnske technorytmer ind i kroppen til Jolenes nye klubaften, 'Gadagung'.

Du har måske hørt om navne som Courtesy, Mama Snake og Rune Bagge - danske kunstnere, der har sat den københavnske technoscene på verdenskortet.

I løbet af de sidste par år har scenen mødt større og større interesse fra de publikumstyper, der går på klub, når de trænger til en musikalsk saltvandsindsprøjtning.

Nu får technofans og ligesindede københavnere muligheden for at få en dosis dakkedak på ugebasis. Baren og klubben Jolene dedikerer nemlig torsdag til techno. Første klubaften skydes i gang 18. oktober kl. 22 i de gamle slagterilokaler med de to dj's Rune Bagge og Vixen på programmet.

Med afsæt i 90'er-musikkens forkærlighed for hurtige, hårde trommerytmer og sentimentale melodier, er ideen fremover at præsentere lokale navne fra den spirende københavnske technoscene, som for tiden vækker opsigt hos udenlandske bookere og klubber.

»Der er gang i nogle spændende ting inden for denne her scene. Vi oplever for det første rigtig stor interesse for de her arrangementer rent lokalt. Derudover etableres der mange små pladeselskaber med en distinkt københavnsk lyd«, siger Nikolaj Jakobsen, arrangør bag Gadagung.

Klub uden krænkelser

I forbindelse med åbningen af den nye klubaften indfører Jolene en ny politik på adressen. Helt konkret har man nedfældet en såkaldt safe-space politik, der har til hensigt at dæmme op for eventuelle krænkende adfærd i nattelivet.

På Jolene vil man derfor om torsdagen kunne finde en picker - en dørmand - der forklarer aftenens agenda, og hvilken aften man gerne vil have på stedet. Den politiske dimension er nemlig en vigtig del af den nye københavnske klubscene.

»Man forsøger at bruge den musikalske platform til at skabe en bedre klubkultur helt generelt. Der er fokus på at skabe et frirum, hvor der er plads diversitet, og hvor krænkende adfærd simpelthen ikke accepteres«, siger Jolenes booker Kristian Kjøller.

Derfor opfordrer man alle gæster til at henvende sig til personalet, hvis man skulle føle sig udsat for racisme, sexisme, homofobi eller transfobi.

»Når man fortæller folk, hvordan man gerne vil have, de skal opføre sig, opfører de sig bare bedre. Men det er ikke, fordi vi har fundet de vises sten med den her ordning. Det er en ydmyg tilgang til at komme problemerne i forkøbet«, lyder det.

GADAGUNG. Jolene, Flæsketorvet 81-85, 1711 København. Hver torsdag kl. 22. Første gang 18. oktober.