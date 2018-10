Et nyt affaldssorterings-og-opholdsmøbel er flyttet ind i gaderne på Christianshavn I de nye affaldsstationer på Christianshavn kan man både komme af med sit affald, tage en slapper eller bytte sig til en bog.

Københavnerne sorterer affald som aldrig før og bruger flittigt de mange forskellige containere i gårdene for at skåne miljø og klima.

Det er imidlertid ikke alle gårde i byen, der har plads til beholdere til både bioaffald, papir, pap, metal og plast.

På Christianshavn står det trængt til med gårdpladsen, men christianshavnere og besøgende får nu mulighed for at komme af med affaldet på den mest miljørigtige måde i et nyt kombineret affaldssortering-og-opholdsmøbel, som nu bliver testet to steder på Christianshavn.

Den ny affaldsløsning er udviklet af Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, Christianshavns Lokaludvalg og Miljøpunkt Indre By Christianshavn, og udover at forbedre forholdene for affaldssortering, skal tiltaget altså også opfordre til at bruge og nyde byen.

Udover at have affaldsbeholdere til papir, pap, metal og plast har den nye affaldsløsning nemlig også bænk, bord og grønt på toppen samt et bogbytteskab. De to affaldsstationer er indtil videre placeret to steder på Christianshavn - i Bådmandsstræde ved Overgaden Neden Vandet og foran B&W porten ved Overgaden Neden Vandet. Man kan således slå sig ned og nyde kanaludsigten med en omgang take away-mad og efterfølgende smide emballagen det helt rigtige sted hen.

Foto: Københavns Kommune

»Vi ved, at det store flertal af københavnerne rigtig gerne vil genanvende deres affald af hensyn til miljø, klima og en bedre udnyttelse af de knappe ressourcer. Så vi skal som kommune gøre det så let som muligt at komme af med sit affald på den mest miljørigtige måde og dermed gøre det nemt for københavnerne at træffe det miljørigtige valg. Det vil bidrage til at nå målet om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025«, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) i en pressemeddelelse.

Affaldsløsningerne er primært tiltænkt de lokale beboer, som ikke har mulighed for at sortere affald i egen gård. Turister og andre brugere af byen må selvfølgelig også gerne smide deres skrald i, men ikke virksomheder og erhverv.

Derudover skal bioaffald fortsat i de dertil tilegnede beholdere i gårdene, og de nye affaldsstationer burde derfor ikke lugte eller tiltrække bananfluer og andre ubehageligheder. De kan dermed følge de private gårdes tømningsflow og blive tømt hver 14. dag. Forvaltningen vil dog løbende holde øje med affaldsmængderne og evaluere forsøget.