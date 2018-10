Ugens Ibyen-horoskop: Her er efterårsferiens bedste tips til dit stjernetegn Skal du til heavy metal, van Gogh-udstilling eller en tur til Malmø? Ibyen guider dig ud fra Astrolog-Brians horoskop.

Bladene falder, og efterårsferien kalder.

Hvordan bliver din skæbne i ugen?

Ibyen ved det. Hver mandag klæder vi dig på med et horoskop og en guide til Københavns kultur-, kunst- og madoplevelser, der passer til netop dig og dit stjernetegn. På den måde kan du trygt gå ud i ugen og spise, lytte og opleve i pagt med planeternes positioner.

Du kan få dit horoskop automatisk ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Til at tyde himmellegemerne har vi allieret os med Astrolog-Brian. Du kan lære ham bedre at kende i dette interview.

Horoskopet her gælder fra mandag 15. oktober til søndag 21.oktober.

UGENS INTRO

Astrolog-Brian siger: Efterårsferien handler om at koble af, men er også god til fordybelse. Der kan blive mere tid til hygge og kærlige samtaler. Men det kan også blive en arbejdsom tid for den, der er bagud. En form for læseferie, hvor det forsømte må indhentes, men altså også med fornøjelser.

Vædderen (21. marts – 20. april)

Du brænder for interesse-fællesskaber og kan næsten sætte dem højere end en eventuel kæreste. Ugen byder på dybe samtaler, men det holder du ikke til så længe. Hos andre sporer du en ubeslutsomhed, som du tager afstand fra.

Ibyen spår: Du glider stille gennem byen til Marmorkirken i Frederiksstaden, hvor du hører Vivaldis ’De Fire Årstider’. Så kan du både drømme om forår, genkalde dig den dejligste sommer, føle efterårets rusk og gyse over vinterens kulde. Efter pausen byder mørket sig til med bl.a. Mozarts lille nattemusik på programmet.

Vivaldi. 21. oktober kl. 17. 275-325 kr. Marmorkirken, Frederiksgade 4. Kbh. K. www.marmorkirken.dk

Tyren (21. april-21. maj)

Det er ikke let for dig at sætte din egen dagsorden. Du må følge med andre som det tynde øl. Frustrationer kan du dele over en fortrolig snak først på ugen. Tilbud og invitationer dukker op, som ugen går. Nogle er ret spændende, og så er det godt bare at følge flokken.

Ibyen spår: Kun døde tyre flyder med strømmen, men elsk din skæbne denne uge, og tag med alle andre til Arken i Ishøj, der lige nu viser blockbusterudstilling med Van Gogh. Der er ekstraordinært aftenåbent tirsdag-torsdag. Lad dig rive med, men prøv at beholde begge ører.

Van Gogh. Udstillingen vises til 20. januar 2019. Arken, Skovvej 100, Ishøj. www.arken.dk

Tvillingerne (22. maj. – 21. juni)

Har du ferie, kan du have stor fornøjelse af at fordybe dig. Det kan være i musik, film eller i et kreativt håndværk. Både fornøjelse og pligter fylder ugen, og du er tilbøjelig til at vælge det sjove først. Dine lønnede små-jobs kan du ikke forsømme, hvis du vil tjene penge.

Ibyen spår: Du er i det kreative hjørne, fornemmer vi. Hold fast i inspirationen, kast tegnegrej og hvidt papir i rygsækken, og besøg Sjællandsgadebad på Nørrebro, hvor der søndag afholdes croquistegning kl. 14-16. Der er indlagt pause mellem stregerne, hvor der serveres kaffe, te og småkager.

Croquis. Søndag 21. okt., 14-16. 50 kr. Sjællandsgadebad, Sjællandsgade 12A, Kbh. N. www.sjaellandsgadebad.dk

Krebsen (22. juni – 22. juli)

Du kan få talt ud om et lidt følsomt emne. Reaktionen er dog noget anderledes end du havde regnet med. Du opholder dig mest hjemme. Vennerne er ikke så lette at få aftaler med. Går du ud blandt andre, må du indhente noget forsømt derhjemme.

Ibyen spår: Færdig med vennerne, kom ud af døren og ind i teatersædet til ’Færdig med Eddy’ på Betty Nansen. Her kan følelserne få frit spil, og du kan hulke videre, mens du læser bogforlægget af franske Édouard Louis. Det forsømte klarer vi næste uge.

Færdig med Eddy. Til 10.november. 60-230 kr. Betty Nansen, Frederiksberg Allé 57, Frederiksberg. www.bettynansen.dk

Løven (23. juli – 23. aug.)

En oplagt kilde til frustration hos dig er, at du vil det hele på en og samme tid. Sæt ord på dine frustrationer. Det kan føre til en sjælden og dyb samtale og et andet syn på dit ophav og dine rødder. Den modstand, du møder, må du være parat til at tage i strakt arm.

Ibyen spår: Hvorfor samtale om sine frustrationer, når man kan tage til fed smadderkoncert? Den heftigt turnerende rocktrio Baby In Vain spiller god (seks hjerter!) og hård tråd på Hotel Cecil i Indre By på fredag, og de får support af det støvede, insisterende og beskidte band Roxy Jules.

Baby In Vain. Fredag 19. okt. kl. 20. 150 kr. Hotel Cecil, Niels Hemmingsens Gade 10, Kbh. www.hotelcecil.dk

Jomfruen (24. aug. – 23. sep.)

Der er fart på dig, og det giver en oplevelsesrig uge. Først handler det om følelser, som du tager alvorligt og gerne vil dele med en anden. Så er der andre, du vil hjælpe eller redde. Efter den heltedåd bytter du dit selskab ud, og dine opgaver skifter karakter.

Ibyen spår: Du kan frit redde verden mandag til fredag, men lørdag skal du altså i byen. KB18 i Kødbyen siger snart farvel, da stedet skal rives ned, så du kan med samvittigheden i orden kaste småpenge efter klubben og danse med til techno- og house-kollektivet Bongo & Pusk lørdag nat.

Bongo & Pusk siger tak. Lørdag 20. okt. kl. 23.55. 60 kr. KB18, Kødboderne 18, Kbh. V. www.kb18.net

Vægten(24. sep. – 23. okt.)