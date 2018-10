Den populære Kødbyen-klub KB18 skal jævnes med jorden - det fejres med 'nedrivningsfest' for alle natteravne Fredag og lørdag går KB18 undergangen i møde med et rent inferno af musik og dans til den lyse morgen.

KB18 kender de fleste som feststedet med de lange åbningstider, det store dansegulv og den afslappede stemning – en ægte københavnerklub med berlinerstemning. Og det er vist heller ikke helt forkert at sige, at det er et af byens mest besøgte klubsteder.

Desværre slutter det nu, og fra 1. november findes KB18 ikke længere. Københavns Kommune har nemlig besluttet at rive bygningen ned. En bygning, der er gået fra slagteri til industrikøkken til populært dansested.

Det er sikkert en trist nyhed for mange, og ejerne bag klubben har derfor besluttet, at lukningen skal 'fejres' med et brag. Derfor inviterer KB18 til nedrivningsfest fredag 26. oktober og lørdag 27. oktober.

Festlighederne skydes i gang fredag kl. 19 og fortsætter frem til kl. 10 næste dag. Herfra har du 10 timer til at få sovet din brandert ud, for kl. 20 samme lørdag festes der videre, og for de friske typer, kan festen forløbe frem til søndag middag kl. 12.

Det koster 80 kr. i forsalg (og 120 kr., hvis billetten købes i døren) pr. aften at deltage i afskedsfesten.

KB18 har dannet rammen for utallige koncerter gennem de syv år, klubben har eksisteret. Og på fredag er ingen undtagelse. Her kan de fremmødte se frem til den allersidste koncertoplevelse hos KB18 med Stoopit Fresh, Esben og Flemming samt rapgruppen Tomrum på scenen. Lørdag aften er der ingen livemusik, til gengæld venter den sidste mulighed for at svinge hofterne på det store dansegulv.

