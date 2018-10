Lørdagskampsport og meditation: Nu kan dine unger blive optaget i Nationalmuseets ærefulde samuraiorden Nationalmuseet inviterer børn til kampskole alle lørdage i hele november. Og bare rolig, der er kaffe til de voksne.

Meditér, løs kryptiske gåder og grib sværdet.

Nu kan dine børn lære om kampteknikker, der rækker tilbage til den japanske middelalder.

Alle lørdage i november inviterer Nationalmuseet nemlig de mindste størrelser i kampskole, hvor de vil blive præsenteret for ældgammel og ædel kampteknik fra kejsernes Japan. Det tilbagevendende lørdagsarrangement finder sted i tidsrummet 9.30-11.00, og det koster 130 kr. for en familiebillet inklusive kaffe til de voksne (et ekstra barn koster 50 kr.).

Optagelse i samuraiordenen

Det var i den japanske middelalder, at samuraikrigerne opstod. Og det var en sag for sig at blive. Det var ikke bare en fysisk udfordring, det var også ekstremt krævende på det mentale plan - de japanske krigere skulle leve i overensstemmelse med 'bushido', som er en slags æreskodeks. At overholde 'bushido' krævede overordnet, at krigeren skulle være ærlig, modig og retfærdig.

På kampskolen vil børnene ligeledes blive udfordret fysisk og mentalt på deres vej til at blive optaget i Nationalmuseets samuraiorden. Her vil de bl.a. skulle skrive snirklede skrifttegn og smage på den japanske delikatesse nattobønner, som måske ikke vil falde i lige god jord hos alle, hvis kræsenheden lurer i baggrunden. Nattobønner er nemlig klistrede, og så lugter de lidt hen ad ammoniak eller gorgonzola. De vil også stifte bekendtskab men en zenbuddhistisk munk og en allerede udklækket samurai.

Og mon ikke der også kommer til at foregå noget med nogle sværd? Det var trods alt samuraikrigerne, der kunne tage æren for at forfine kampen med sværdet.

Kampskole for børn på Nationalmuseet. Alle lørdage i november 9.30 og 11.00. Prince's Mansion, Ny Vestergade 10, 1471 København K.