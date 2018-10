Ny og helt gammeldags grillbar åbner med 500 gratis flæskestegssandwich Guldgrillen på Nansensgade åbner med tårnhøje sandwich fyldt med svin og litervis af brun, brun sovs.

Over de sidste tre måneder har man på Guldgrillens facebookside kunnet følge med, når folkene bag grillen har lagt billeder ud af flæskesteg og tårnhøje burgere overdænget med alskens former for sovs.

Guldgrillen, der åbner på fredag 2. november klokken 16, kan bedst beskrives som gammeldags. Grillen kommer til at have hjemme på den travle Nansensgade 35 tæt på Nørreport og Søerne, og åbningen vil blive fejret med intet mindre end 500 gratis flæskestegssandwiches til de første grisesultne mennesker.

Derudover kan gæster bestille ærkedanske grillbar-favoritter såsom grillkylling med bølgefritter, pølsemix og frikadellesandwich.

Manden bag Guldgrillen er den dansktyrkiske kok Umut Sakarya, der vist godt kan siges at være glad for det danske krokøkken. Han ejer udover Guldgrillen også Guldkroen.

Da Politikens anmelder Lærke Kløvedal var forbi Guldkroen, skrev hun således:

»Guldkroen lander denne aften på fire genretunge hjerter ud devisen, at fire hjerter gives til et sted, jeg har lyst til at komme tilbage til. Og det har jeg. Hvis jeg overlever mængderne«.