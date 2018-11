Sort sangerinde i en hvid popverden: »Jeg skylder ikke patriarkatet en skid. Jeg skylder ikke den hvide verden en skid«

»To avoid criticism: Say nothing. Do nothing. Be nothing«.

Aristoteles-citatet står spraymalet på et plastiklagen hængt op på en gullig betonvæg i en systue i Gambia. Lyden af summende symaskiner aftager, og i midten af en gruppe kvinder i farvestrålende gevandter sidder Seinabo Sey. Hun kigger direkte ind i kameraet. Læner sig forover. Og synger så teksten »I owe you nothing/ I’ll be myself and I ain’t fronting« i et køligt konstaterende stemmeleje.

Attituden havde undergået en gevaldig forvandling, da Seinabo Say i foråret udsendte videoen til nummeret ’I Owe You Nothing’ – det første udspil, siden hun for tre år siden udgav sit debutalbum ’Pretend’.

Den svensk-gambiske sangerindes nyfundne selvtillid står i skarp kontrast til de sange om tvivl, usikkerhed og selvsabotage, der dengang bragte sangerinde ind på den internationale scene. Og det er helt bevidst.

For Seinabo Sey er blevet mere bevidst om sin stemme, siden hun for fem år siden brød igennem med hittet ’Younger’, der fik musikanmeldere verden over til at vende sig mod den unge kvinde med den kraftfulde soulrøst.

I dag er hun færdig med at foregive, at alting er, som det skal være. Hun er træt af bullshit, og så er hun ikke længere bange for at sige sin mening, når det handler om alt fra ligestilling til sorte menneskers evner til at danse. For hvis man skal vade uden om potentiel kritik for at få succes, ja, så kan det hele være ligegyldigt.

Det fortæller den 28-årige sangerinde, da Ibyen tidligere på året møder hende i en gårdhave til et hotel i indre København. Hun sidder tilbagelænet i én af hotellets karakterløse havemøbler iført et løstsiddende headset, 90’er-inspirerede peep toe-sandaler og med håret trukket stramt tilbage i en krøllet hestehale.



Jeg tror, at jeg tidligere har været mere ’We Are The World’-agtig. Og vi, den sorte befolkning, er verden. Men kun hvis vi får lov at tage del i den. Indtil da må vi være meget præcise og direkte i vores modstand

Hun er netop ankommet fra London for at fortsætte promoveringen af sit nye studiealbum ’I’m a Dream’ – et album, som hun har arbejdet på de sidste tre år, og som lørdag bringer hende til Studie 2 i DR Koncerthuset, hvor hun giver koncert.

Foto: Emma Sejersen »There’s a way to be yourself, I assure you this«, sang en bare 23-årig Seinabo Sey til lyden af dvælende orgeltoner, da hun for fem år siden udsendte sin sukker-soulede debutsingle, ‘Younger’. Med lidt hjælp fra et remix af den norske producer Kygo strøg hendes fyldige gospelrøst direkte ind på radiostationer verden over. Og så gik det stærkt.

»There’s a way to be yourself, I assure you this«, sang en bare 23-årig Seinabo Sey til lyden af dvælende orgeltoner, da hun for fem år siden udsendte sin sukker-soulede debutsingle, ‘Younger’. Med lidt hjælp fra et remix af den norske producer Kygo strøg hendes fyldige gospelrøst direkte ind på radiostationer verden over. Og så gik det stærkt. Foto: Emma Sejersen

Siden Sey udsendte debutsinglen ’Younger’ er den blevet streamet mere end 150 millioner gange på Spotify. Men det er først nu, fem år senere, at Seinabo Sey for alvor tør være tro mod sig selv, siger hun. På ’I’m a Dream’, der udkom i september, fortæller Seinabo Sey, hvordan det er at være en mørk kvinde i et moderne Sverige.



Mistet selvrespekten

»Jeg tror, at jeg tidligere har været mere ’We Are The World’-agtig. Og vi, den sorte befolkning, er verden. Men kun hvis vi får lov at tage del i den. Indtil da må vi være meget præcise og direkte i vores modstand«, siger Seinabo Sey, da vi sidder i gårdhaven.



Jeg hader konflikt. Måske fordi jeg bor i verdens mest konfliktsky land

»Det var, som om jeg havde mistet … at min selvrespekt forsvandt lidt med debuten, fordi jeg ikke rigtigt formåede at sige tingene, som jeg gerne ville sige dem. Jeg var ikke så stærk og ærlig, som folk troede. Og som jeg gerne selv ville være. Ikke bare på scenen – det er jo let nok – men i alle aspekter af mit liv«, siger hun.

Da hun havde afsluttet sin debutturné, ramlede hun derfor direkte ind i et »mentalt nedbrud«, fortæller hun. Egentlig havde hun forestillet sig, at hun bare kunne springe direkte i studiet, skrive og indspille toeren. Men det var svært at finde selvtilliden til at skrive sange helt uden filter og en masse mudrede metaforer.

»Jeg har altid tænkt, at min ærlighed ville føre til konflikt. Og jeg hader konflikt. Måske fordi jeg bor i verdens mest konfliktsky land«, siger hun grinende og fortsætter:



»Men hvis jeg skal blive ved med at lave musik, så kan jeg ikke længere tage hensyn til det. For der vil altid være nogen, der står klar til at pille dig ned. Men du skal fandeme ikke selv gøre det. Og det har jeg været virkelig slem til«, siger hun.

Mellem Sverige og Gambia

Seinabo Sey blev født i Södermalm i det vestlige Sverige i efteråret 1990 som barn af en svensk mor og en gambisk far. Faren var musiker og en relativt kendt en af slagsen i Gambia og Senegal. Da hun var fem år, flyttede familien til Gambia, hvor de boede i fire år, før de flyttede tilbage og ind i en lille toværelses lejlighed i Halmstad.

Her var ikke andre, der så ud som hende.



Forældrene opdragede »stolte sorte børn i en by af hvide mennesker«, siger hun. De lærte hende, at uanset hvilke svagheder samfundet forsøgte at pådutte hende, skulle hun se det som sine styrker. At være halvt svensk, halvt gambiansk var hendes force. Men Seinabo Sey havde alligevel svært ved at finde sin plads.

Der er så mange ting, man skal forklare, når man vokser op som sort kvinde i Europa. Jeg er så fucking træt af at fortælle, hvem jeg er, uden at vide det selv

Det var først, da hun begyndte at spille musik, at hun fandt en hylde, der ikke vaklede. En skoledag blev hun presset til at synge 2004-bangeren ’My Boo’ af Usher og Alicia Keys foran sin klasse, og efterfølgende fangede hendes lærer hende. »Det der«, sagde hun, »det tror jeg, du skal blive ved med«.

Og det gjorde hun så. Søgte ind og startede på soullinjen på en skole i Stockholm, hvor hun skrev musik med en klassekammerat.

Og da de en dag lagde en hjemmelavet musikvideo online, kiggede den svenske hiphopkunstner Herbert Munkhammars med. »Fan vad fett, ring mig«, skrev han på Seinabo Seys væg, og det varede ikke længe, før hun turnerede som korsanger for flere forskellige grupper.



Badu, Hill og Mos Def

Lyden af barndomshjemmet var mest af alt den reggae og vestafrikanske musik, hendes forældre lyttede til. Da hun selv kunne styre, hvad der røg på cd-afspilleren, var det især amerikansk pop, hiphop og neo-soul. Hun dyrkede kunstnere som Erykah Badu, Jill Scott og Lauryn Hill, ligesom Mos Def og Kelis var blandt de evige gengangere.

Foto: Emma Sejersen Med toeren er Seinabo Sey trådt ud af debutpladens noget uskyldige førstehåndsindtryk. Hun har skruet ned for de store armbevægelser og volumen, så hendes mørke rolige klang nu får plads til at runge og ånde i produktionerne.

Med toeren er Seinabo Sey trådt ud af debutpladens noget uskyldige førstehåndsindtryk. Hun har skruet ned for de store armbevægelser og volumen, så hendes mørke rolige klang nu får plads til at runge og ånde i produktionerne. Foto: Emma Sejersen

Hun fremhæver især Beyoncé og hendes far, der døde umiddelbart efter Seinabo Says gennembrud i 2013, som to, der har været med til at smøre hendes politiske stemmebånd:

»Jeg er vokset op med en masse politiske fight for power-agtige stemmer omkring mig. Mine forældre var ret rebelske, og min far var panafrikansk aktivist«, siger hun.



»Jeg lærte af min far, at den musik, jeg sender ud, har en betydning. Og det har været vigtigt for mig at undersøge, hvad mit formål med musikken var«.



Ikke flere forklaringer

Det var derfor også mere flugt end ferie, da Seinabo Sey sidste år stak af til Senegal og Gambia. Hun havde behov for at komme væk. Tænke. Trække vejret. Det, der startede med en skriveøvelse ved en swimmingpool i Dakar, blev til singlen ’Breathe’.

Musikvideoen er optaget i Gambia, hvor Seinabo Sey, tre barndomsveninder og deres døtre bevæger sig rundt i et støvet landskab iført voluminøse pastelfarvede tylkjoler.

»At skrive sange kræver jo, at der er noget at skrive om. At man engang imellem skyder sig selv ud af rillen og oplever noget, man har lyst til at dele med andre«, siger Seinabo Sey og ser ned mod sin venstre underarm, hvor hun har teksten ’Tack Pappa’ tatoveret.

Flere af musikvideoerne til ’I’m a Dream’ optog hun, mens hun var i Gambia, fortæller hun. Noget, hun altid har drømt om.

»Vi er blevet så vant til at se de frygteligste billeder af udsultede børn og krigsramte byer i Afrika. Jeg ville vise alt det fantastiske«, siger hun og fortæller om vægge af farvestrålende voksprintet stof på markederne. Børn, der leger i gaderne. Og en kystlinje, hvor vinden blæser direkte ind i sjælen.

Blå bog Seinabo Say Født 1990 i Stockholm af en svensk mor og en gambiansk far. Debuterede i 2015. Efter bare to singler på repertoiret blev hun booket til festivalen Way Out West i Göteborg. Hun har optrådt til Nobels Fredspris-koncerten i Oslo, og for sit debutalbum ‘Pretend’ modtog hun to svenske Grammy Awards, en P3 Guld-statuette, en EBBA (European Border Breakers Award, red) og en Verge Award.

Seinabo Sey lader et øjeblik sin hånd bølge frem og tilbage foran sig, så armbåndet af hvide gambiske porcelænssnegle falder et stykke ned ad hendes arm.



»Der er så mange ting, man skal forklare, når man vokser op som sort kvinde i Europa. Jeg er så fucking træt af at fortælle, hvem jeg er, uden at vide det selv. I Afrika oplevede jeg en ro til at finde svar på mine egne spørgsmål uden hele tiden at skulle besvare andres«, siger hun og fortsætter:



»Det er blevet så sindssygt trendy at være politisk korrekt. Og det fjerner fokus fra, hvad det er, der foregår omkring os. I Sverige har vi så travlt med at diskutere, hvad der er og ikke er racisme, men ingen bekymrer sig om at stoppe det. Det er så vanvittigt, hvor langt bagud vi er«, siger hun og ryster lidt på hovedet, så de små gennemsigtige prismer i hendes ører sender lyskegler ned ad hendes kinder.



I musikkens stilhed

Da #MeToo-bølgerne sidste år skvulpede ind over verden med den ene sag efter den anden, var Seinabo Sey på de søstersolidariske barrikader med andre fremtrædende svenske sangerinder som Robyn, Icona Pop, Zara Larsson, Silvana Imam og søstrene fra First Aid Kit.

Sammen var de med til at bringe godt 2.000 beretninger om overgreb i den svenske musikbranche frem under hashtagget #närmusikentystnar.

»Jeg var fuldstændig i c-h-o-k, da jeg så, hvor mange der stod frem«, siger Seinabo Sey og ser sig omkring i gårdhaven, som om ofrene sad ved bordene omkring os.

Kvindelige artister skal være letforståelige og se perfekte ud. Og det er bare lidt svært at være konform, når man decideret kommer to forskellige steder fra

»Selv om jeg ikke selv har været direkte udsat for noget, så våger patriarkatet jo stadigvæk over mig hver evig eneste dag. Mænd kan sagtens sagtens hoppe i et par jeans og en hvid T-shirt, se ud som alle andre og stadigvæk være åh så mystiske og interessante. Sådan er det ikke for kvinder«, siger hun og fortsætter:



»Selv om jeg nyder at lege med tøj og makeup, så er der en hårfin balance mellem lyst og forventning. Kvindelige artister skal være letforståelige og se perfekte ud. Og det er bare lidt svært at være konform, når man decideret kommer to forskellige steder fra«, siger hun og fortæller, at hun er stolt over at leve i en tid med så mange stærke kvinder, der står sammen om at sige fra. For det kræver en fælles kamp, siger hun.





Foto: Emma Sejersen Når Seinabo Sey nævner sit største idol, Beyoncé, (hvilket hun ikke gør så sjældent), er det næsten som om, hun taler om et nært familiemedlem. Den amerikanske sangerinde er hendes evige og årelange inspirationskilde, fortæller hun. Beyoncé-albummet ‘Lemonade’ ser hun som en hyldest til sort kvindelighed, der har været med til at smøre hendes politiske stemmebånd på ‘I’m a Dream'.

Når Seinabo Sey nævner sit største idol, Beyoncé, (hvilket hun ikke gør så sjældent), er det næsten som om, hun taler om et nært familiemedlem. Den amerikanske sangerinde er hendes evige og årelange inspirationskilde, fortæller hun. Beyoncé-albummet ‘Lemonade’ ser hun som en hyldest til sort kvindelighed, der har været med til at smøre hendes politiske stemmebånd på ‘I’m a Dream'. Foto: Emma Sejersen

»Kvinder er ikke frie, før de kan gøre det samme som mænd. Men de er heller ikke frie, bare fordi hvide feminister lader håret under deres arme gro«, siger hun.

»Indtil den dag, sorte kvinder på samme måde kan være ‘grimme’ og underlige, er der en kamp«. Altså, jeg mener, kan vi få lov at lade vores fucking hår på hovedet gro naturligt først?«, siger hun grinende.



»Alt hvad jeg gør vil nødvendigvis være politisk«

Den nye Seinabo Sey er blevet mere explicit politisk i sin tilgang til musikken. Hun skriver fra og om sit eget liv. Og dermed bliver det uafvendeligt politisk.



»Om jeg vil det eller ej, så er jeg en politisk statement, fra jeg står op om morgenen, til jeg går i seng om aftenen. Jeg er en mørk kvinde i en hvid verden. Alt hvad jeg gør vil nødvendigvis være politisk«, siger hun og fortsætter:



»Men jeg føler ikke, at jeg er veltalende og belæst nok til at tale om politik på en konkret og tydelig måde. Derfor gør jeg det gennem min kunst. Og jeg vil bare gerne have folk til at føle sig frie.«, siger hun.



At synge sig til selvtillid

Da Seinabo Sey sidste år begyndte at skrive numrene til ‘I’m a Dream’, var det ud fra en idé om, hvordan hun gerne ville føle sig, siger hun. Som i et forsøg på at manifestere en selvtillid, der endnu ikke havde indfundet sig, fortæller hun. Og indtil videre ser det ud til, at hun har sunget modet frem til at sige fra.

»I don’t have to smile for you/ I don’t have to move for you/ I don’t have to monkey dance for you«, lyder det flabet selvsikkert på ’I Owe You Nothing’.



»Samfundet«, svarer Seinabo Sey til spørgsmålet om, hvem det er, hun ikke skylder noget.

Jeg bliver sindssyg, når jeg støder på idéen om, at ’omg, I har jo rytmen løbende i blodet’. Altså, gu’ har vi da ej

»Jeg skylder ikke patriarkatet en skid. Jeg skylder ikke den hvide verden en skid. Jeg skylder ikke nogen en skid. Jeg er færdig med bullshit«, siger hun.



Og abedans, hvad er det for en størrelse? Seinabo Sey griner:

»Abedans refererer til hele ideen om, at det ligger naturligt til sorte mennesker at danse og spille trommer. En forventning om at få underholdning, hvilket er ret ironisk, fordi jeg jo netop er underholdning. Men jeg bliver sindssyg, når jeg støder på idéen om, at ’omg, I har jo rytmen løbende i blodet’. Altså, gu’ har vi da ej«.



Seinabo Sey er færdig med at danse efter andres pibe. Hun synger, bevæger og klæder sig præcis, som det passer hende. Fordi alt andet ville være uærligt.



»Jeg tror, at det største politiske statement, jeg kan komme med, er at være mig selv og så ikke give en fuck for andres forventninger og fordomme«, siger hun.

ibyen@pol.dk

Seinabo Sey. 11. nov. kl. 20. Udsolgt. Studie 2. DR Koncerthuset, Ørestad Boulevard 13, Kbh.