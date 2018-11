»En gudsbenådet performer«: Heartland Festival hiver Solange til herregården på Fyn Den anmelderroste R&B-stjerne Solange spiller på den fynske festival. Det bliver hendes første koncert i Skandinavien efter succesen på Roskilde Festival 2017, der af Politikens anmelder blev kaldt en uforglemmelig koncert.

Man kan vist godt sige, at Solange først for alvor fik sit gennembrud, da hun i 2016 udgav albummet ’A Seat at the Table’. Pludselig var hun ikke længere Beyoncés mindre kendte lillesøster, men en anerkendt og anmelderrost kunstner i sin egen ret.

Faktisk blev albummet af flere medier udråbt til årets bedste. Hun fik, ja, undskyld, en plads ved bordet.

Nu er Solange på vej med et nyt album, som gerne skal udkomme dette efterår.

Og det er med dén udgivelse, at hun gæster Heartland Festival 2019. Det har festivalarrangørerne netop annonceret.

Hun bliver derved det første musiknavn på den fynske festival, der finder sted for fjerde gang på fynske Egeskov Slot 30. maj til 1. juni 2019. Tidligere på året blev den amerikanske forfatter Jonathan Franzen offentliggjort som det første navn på festivalens talk-program.

»Solange er et navn, vi har drømt om at få på plakaten i hele festivalens levetid. Hun er både en kæmpe kunstnerisk begavelse og en gudsbenådet performer, der har forstået at forene det eksperimenterende med det populærkulturelle på en måde, der har gjort hende til et internationalt ikon«, lyder det fra musikprogramchef og direktør for Heartland Ulrik Ørum-Petersen i en pressemeddelelse.

En uforglemmelig koncert

Ifølge festivalen bliver Solanges koncert på Heartland Festival hendes eneste optræden i Danmark til sommer. Det bliver også første gang, man kan opleve kunstneren i Skandinavien, siden hun i 2017 lagde anmelderne ned med sin koncert på Roskilde Festival.

Politikens anmelder Lucia Odoom gav de sjældne 6 ud af 6 hjerter og skrev om den »uforglemmelige koncert«:

»Den amerikanske sangerinde Solange er en af tidens mest virtuose og vedkommende stemmer«.

Solange skulle have fulgt op på succesen fra Roskilde Festival med en koncert til Tivolis 175-års jubilæum i august, men den var hun nødt til at aflyse på grund af sygdom.

Heartland Festival 2019. 30. maj - 1. juni. Partoutbilletter til 1.950 kroner. Læs mere på www.heartlandfestival.dk.