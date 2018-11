Madklubben åbner på hjørnet af Allégade og Frederiksberg Allé

Det københavnske madimperium Madklubben kan efterhånden skrive 18 restauranter på CV’et. Siden 2007, hvor Madklubbens direktør Anders Aagaard åbnede sin første Madklubben (Bistro-de-Luxe) i Store Kongensgade, kan man roligt sige, at der har været vokseværk i Madklubben.

Og det stopper ikke her.

For Madklubben åbner endnu en restaurant. Denne gang på hjørnet af Allégade og Frederiksberg Allé, der hvor værestedet OK-Kram tidligere holdt til, og kan dermed tilføje den 19. restaurant til listen. Det skriver Min by.

Hvornår den nye restaurant åbner, hvad den præcis vil tilbyde af mad og atmosfære, er ikke blevet afsløret endnu.

Madklubben i hastig vækst

I dag har Madklubben restauranter fordelt rundt i hele byen og endda også én i Aarhus. År 2017 er særligt et år, som har afsat historie i Madklubbens levetid. Her åbnede Madklubben nemlig ikke bare én, men hele fem restauranter (samt selskabslokaler) i København.

Den hastige vækst kan ses i lyset af ønsket om at følge med tiden og bevare populariteten:

»Vi skal selvfølgelig følge med og hele tiden udvikle os. Vi har konstant en høtyv i røven. I forhold til vores produkt, vores medarbejdere, vores konkurrenter. Vi vil ikke være sådan en mastodont. Vi vil være cool og tages seriøst«, fortalte Anders Aagaard sidste år til Ibyen i forbindelse med Madklubbens 10 års jubilæum.

Åbningsræset sidste år blev indledt med Madklubben Frederiksberg, der rykkede ind i den gamle stationsbygning på Solbjergvej ved Frederiksberg Centret, som ligeledes blev Madklubbens første erfaring på Frederiksberg. Her er der plads til 100 gæster, med fremtidige planer om udvidelse, og en indretning der er inspireret af den klassiske, nydelige, ’frederiksbergske’ herskabslejlighed med lyse vægge, grønne lædersofaer, Wegners Y-stole og borde i egetræ.

Og der går rygter om, at det nye sted, vil være inspireret heraf.

Madklubben er for alle

I Madklubbens DNA findes et ønske om at skabe en helhedsoplevelse for den prisbevidste restaurantgæst:

»Udgangspunktet for Madklubben var at lave noget mad, som folk gad spise, til en pris, de gad betale, serveret af nogle søde mennesker i pæne omgivelser. Navnet Madklubben kom sig af, at det skulle være noget, man kunne stave og udtale, noget, man kunne finde på nettet, og noget, der indikerede folkelighed og imødekommenhed«, fortalte Anders Aagaard tidligere til Ibyen.