Julens hippeste kagekamp: Kommer Hart til at slå Puglisi i duellen om at bage byens bedste panettone?

Jeg kan ikke huske, første gang jeg spiste panettone. Den har bare altid været en del af højtiden i Italien, hvor jeg kommer fra. For det meste får man sådan en superkommerciel industriel version, så sådan kendte jeg den de første mange år. Den minder mig om mine rødder: Italien og min familie.

Typisk skal en direktør som mig ud at løbe ironman, men jeg laver den her kage. Det er min store udfordring. Det er seriøst svært. Jeg kan finde opskriften på de første ti kager, jeg bare kan bage. Selv hvis ikke jeg har gjort det før. Men den her har jeg virkelig brugt lang tid på at forstå.

Panettonen er en mellemting mellem en kage og et brød. Der er mange forskellige måder at krydre den på, men traditionelt er den med kandiseret frugt og rosiner. Der er virkelig meget smør i. Men den er ikke fedtet. Det er meget vigtigt.

Jeg vil vove at påstå, at Rich (Richard Hart fra Hart Bakery, red.) laver en bedre panettone, end vi gør i dag Christian Puglisi

Pointen med emulsionen er, at den skal blive blød, saftig og ultimativ meget luftig. Der skal heller ikke tilsættes gær, fordi den ikke må blive tør. Den kan holde en måned. Folk, der tror, panettone er tør, har smagt noget billigt lort.

Men mit resultat er ikke, som det skal være endnu.

Hvad er formlen?

Jeg laver en fordej, som skal fodres. Den pakker man ind i lærred. Den skal løbe tør for luft derinde, før det bliver til en anaerobisk gæring. Jeg laver en fordej klokken 08.30, blander den og ælter. Så står den ved en bestemt temperatur i 3,5 timer, hvorefter den skal æltes. Så står den igen 3,5 timer.

Den skal være hævet tredobbelt størrelse og have en pH-værdi på 4,1. Ved 20-21-tiden begynder jeg at tilføje smør, sukker og æggeblomme. Indtil da har det kun været mel og vand. Så står dejen ved en anden temperatur natten over, hvorefter jeg ligger den i formen. Så skal den stå 4-6 timer ved en tredje temperatur.

Efter den bliver bagt, hænger man den på hovedet, og så køler den ned i et døgn, og så er den klar til at blive spist. Vi får ikke den reaktion, vi gerne vil have i ovnen. Den bliver ikke luftig nok.

Fordi jeg er ambitiøs med det, jeg laver, er det et stort problem, at jeg har set og smagt verdens bedste panettone Christian Puglisi

Fordi jeg er ambitiøs med det, jeg laver, er det et stort problem, at jeg har set og smagt verdens bedste panettone hos Roy Shvartzapel, for havde jeg ikke det, var jeg for længst blevet tilfreds.

Jeg har mest lavet den alene, fordi jeg vil forstå processen: Hvad er nøglen til at lykkes? Hvis man er flere, kan alle de små skridt gå tabt. Jeg er meget ærekær omkring det. Jeg har haft en italiensk bager ansat i tre-fire måneder. Han har arbejdet med det før, så hvis ikke jeg kan være der på et bestemt tidspunkt, tager han over.

Før prøvede jeg at arbejde videre med dejen, selv om den måske ikke havde den helt rette pH-værdi efter første hævning, men det blev noget lort hver gang, så det gider jeg ikke. Det giver ikke mening. I en travl hverdag er det lidt udfordrende at skulle lave denne kage. Vi begyndte i september. Sidste år lykkes det 20. december. Jeg lavede to. Bagefter lavede jeg 16, som vi skulle sælge 23. december. De blev dårlige.

50 panettonekager senere ...

Jeg har ikke helt nået at sætte vores præg på smagen, men det virker omsonst at gå i gang med det, når vi ikke har den færdige opskrift. Efter have smidt 50 panettoner i skraldespanden, er det begrænset, hvor meget vanilje man gider at køre i. Det flytter jo ikke på, hvordan den bager.

Jeg har en idé om, den skal være klassisk: vanilje, kandiserede frugter og rosiner. Man skal lave en fordej, som er en slags surdej med den helt rigtige pH-værdi. Det er enormt kompliceret at lykkes med. Og den naturlige gær er virkelig svær at have med at gøre. Det har noget med temperatur og humør at gøre. Det slås vi stadig med. Jeg kan ikke forklare, hvad der er gået galt.

I Italien spiser man panettonen hele december lidt ligesom brunkager. Derudover varierer det enormt meget, hvad man spiser til jul. Der er jo 22 regioner. Men på Sicilien, hvor jeg er fra, spiser man for det meste baccala, som er tørret torsk. I min familie har vi spist det, vi var glade for, så det har været lidt forskelligt. Det kunne være fyldte artiskokker og fyldte blæksprutter.

I Italien spiser man panettonen hele december lidt ligesom brunkager. Nogle spiser den nytårsaften Christian Puglisi

Nogle spiser også panettonen nytårsaften. Man kan drikke vin santo, en slags hedvin, til. Man kunne i princippet godt drikke gløgg til.

Jeg vil vove at påstå, at Rich (Richard Hart fra Hart Bakery på Gl. Kongevej, red.) laver en bedre panettone, end vi gør i dag. Jeg har smagt den, og den er rigtig god. Der er ikke en konkurrence om det. Det er en personlig udfordring for mig. Mirabelles økonomi kommer ikke til at ændre sig af det. Så på det plan er det ligegyldigt, men vi vil jo gerne være dem, der kan levere et særligt produkt.

Men hvis ikke den ender med at blive perfekt, gider jeg ikke servere den«.



