Hipt Nørrebro-bryggeri udvider med 26.000 kvadratmeter stor fabrik, så de kan levere pivfrisk øl til folket Det anerkendte bryggeri To Øl har fået fingrene i en gammel Beauvais-fabrik på Vestsjælland, hvilket ifølge bryggerne skal sørge for, at vi alle sammen kan få fingrene i lidt friskere øl end før.

Der er ikke meget mikro over To Øl-bryggeriet længere. Foretagendet, der startede som et hobbyprojekt i et fysiklokale på Det Fri Gymnasium i København, har siden 2010 kun vokset sig større og større.

I dag vil ingen betvivle, at bryggeriets enorme bar og bryghus - Brus på Nørrebro, hvor øllet serveres direkte fra gæringstankene - har godt med vind og hype i sejlene.

Og efter netop forbilledet på Brus kommer øllet nu til at flyde i endnu flere og stridere strømme.

To Øl har nemlig fået fingrene i en gammel ketchup-fabrik i Svinninge på Vestsjælland. Grunden på 150.000 kvadratmeter og fabrikslokalerne på hele 26.000 kvadratmeter skal fremover skal danne ramme om ølbrygningen. Det betyder, at man kan forvente lidt mere friskhed i øllet, fordi hastigheden i produktionen kan skrues op. Og de vil også eksperimentere med øl fra rigtige fad - altså øl, der f.eks. er lagret på egetræsfade.

Samtidig giver de nye faciliteter bedre mulighed for at lege med brygningen, så alverdens pale ales og stærke stouts kan få nye slægtninge, lyder det fra bryggeriet.

»Vi kommer til at kunne eksperimentere mere, også med alkoholfri øl. Måske vil vi også begynde at kaste os over fødevarer«, siger Louise Hellener, presseansvarlig for To Øl.

Tidligere har To Øl været et såkaldt rejsende bryggeri, der har lejet sig ind hos andre bryggerier i blandt andet Belgien.

»Vi har længe gerne villet tættere på vores egen produktion, som Brus også var et første spadestik til. Nu får vi også mulighed for at øge produktionen og iværksætte nogle helt nye projekter. Vildgæring og fadlagring for eksempel, som tager meget tid og plads, fordi øllet skal ligge og lagre i lang tid«, siger Louise Hellener.