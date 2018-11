Sanne Salomonsen livshistorie opføres som musical Til efteråret i 2019 åbner en ny musical med udgangspunkt i Sanne Salomonsens liv. Forestillingen får præmierer i Tivoli og skal derefter rundt i hele landet.

Udadtil er hun kendt som hele Danmarks vilde og rå rockmama. Vi kan skråle med på hendes sange som ’Den jeg elsker, elsker jeg’, ’Kærligheden kalder’ og mange, mange flere.

Men hvem er Sanne Salomonsen bag facaden?

Det får vi måske svar på, når ’Sanne – The Musical’ får præmiere i Tivolis Koncertsal 19. september 2019 og derefter tager på turné rundt i landet og gæster byer som Vejle, Odense, Aalborg, Holstebro og Aarhus.

Fra krisestunder til stjernestunder

I forestillingen møder man den oprørske Sanne, der flytter hjemmefra for at udleve sin drøm som sangerinde. Man møder Sanne, der toppede alle 80’ernes hitlister. Og man møder Sanne, der føler sig alene i verden i en tid præget af misbrug.

Musicalen former sig i store træk om Sanne i tre forskellige aldre, og publikum vil dermed opleve Sanne spillet af tre forskellige sangere og skuespillere, som forventes at kunne blive præsenteret for offentligheden inden jul.

Forestillingen starter på nulpunktet, hvor Sanne Salomonsen rammes af en blodprop i hjernen og hendes verden styrter i grus. I ambulancen forsøger hun forgæves at synge. Hun forsøger at holde fast i det hun kender, hun forsøger at huske, hvem hun er. Hun må i musicalen gennemleve hele sin livshistorie for at finde tilbage til sig selv, til kærligheden og til musikken.

Og Sanne Salomonsen glæder sig til at opleve sit eget liv genfortalt på scenen:



»Det er stort, det er spændende, det er skræmmende at skulle opleve sit eget liv som musical på scenen. Jeg glæder mig til at se, hvordan det kreative team og resten af holdet kommer til at gribe det hele an, og jeg glæder mig til musicallen og er selvfølgelig meget spændt på resultatet«, lyder det fra sangerinden i en pressemeddelelse.

Musicalen er udviklet og produceret af Langkjær Entertainment og Live Nation, der ligeså har stået bag en række af de senere års store danske musicalproduktioner som ’We Will Rock You’, ’Midt om Natten’ og ’Kærlighed ved Første Hik’. Det er teaterdirektør for Mungo Park i Allerød Martin Lyngbo, der skal instruere. Derudover udgøres holdet af Reumert-vinderne Benjamin La Cour (scenografi) og Line Mørkeby (manuskript), Peter Friis (koreograf) og Joakim Pedersen (kapelmester), dog bistået af Sanne selv.

Sanne - The Musical, Koncertsalen, Tivoli (19. september – 13. oktober 2019), København.



Vejle: Vejle Musikteater (5.-10. november 2019).

Odense: Odeon (13.-17. november 2019).

Aalborg: Aalborg Kongres & Kultur Center (20.-24. november 2019).

Holstebro: Musikteatret Holstebro (3.-8. december 2019).

Aarhus: Musikhuset Aarhus (10.-15. december 2019).