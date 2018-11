Jada, Værket og Night Fever optræder til Steppeulven 2018 De årlige Steppeulv-priser uddeles til februar i Bremen Teater. I dag offentliggøres de første optrædener til prisfesten.

Siden 2003 har de danske dagblades musikkritikere årligt uddelt de såkaldte Steppeulv-priser. Sidste år vandt bl.a. Søren Huss prisen for ’Årets album’ med albummet ’Midtlivsvisen’, mens Anne Linnet løb med Pionerprisen.

Til februar skal alt fra ’årets håb’ og ’årets musiker’ til det forgangne års bedste album endnu engang kåres.

Prisuddelingen Steppeulven finder sted 2. februar 2019 i Bremen Teater på Vesterbro. Igen i år er det radioværterne fra P6 Beat Tilde Bang-Hansen og Runde Hedeman, der med hård hånd styrer showet som værter.

Foruden prisuddelinger byder aftenen også på musikalske indslag. Og i dag offentliggøres de første tre navne, som vidner om den danske musikscenes alsidighed.

Popkometen Jada med den enorme stemme er blandt de optrædende. I januar 2018 sparkede hun for alvor døren ind med udgivelsen af den første officielle single ’Keep Cool’. Selv samme dag imponerede hun fra Vegas scene i sådan en grad, at Politikens anmelder Lucia Odoom sammenlignede hende med »En ung Beyoncé og en ung Robyn«.

Og fortsatte:

»Hun viste publikum den kunst, det er at hvile i sig selv og sin optræden. Hendes korpiger i matchende outfits sang lige så himmelsk, som hun gjorde, og hun havde et kæmpe band med sig, som spillede godt, alle på scenen så ud til at elske at optræde sammen og det smittede af på publikum, der ligesom jeg selv stod med forelskede ansigtsminer og følte, at de kendte alle sangene og følelserne bag«.

Dagens anden offentliggørelse er det unge band Værket. Udstyret med tværfløjte, heavyhår og teknisk finesse spiller Værket en slags moderne prog rock. De har bl.a. optrådt på Roskilde Festival i 2017 og 1. februar 2019 kan de opleves til Pumpehusets Vinterbyhaven.

Og rock bliver der mere af, når Night Fever indtager scenen. Det er rock af den hårde slags, der bliver repræsenteret, når bandet bryder ind med skallesmækkende hård og hurtig hardcorepunk.