Den politiske teatergruppe Solvognen markerede sig med flere happenings i 1970'erne – blandt andet 'Julemandshæren' i 1974. 22. december invaderede en gruppe på ca. 50 julemænd Magasin i København og begyndte at dele bøger ud til stormagasinets kunder. Aktionen fortsatte bagefter i Illum. Som Politiken skrev dagen efter: »Politiet blev tilkaldt, og der mødte kunder og personale i det stopfyldte stormagasin et sælsomt skue, da betjentene gik i gang med at foretage masseanholdelser af julemændene«. Julemandshæren blev i 2006 optaget i Kulturministeriets Kulturkanon.