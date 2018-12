De danske protestbevægelser imod atomkraft rækker tilbage til atommarcherne i begyndelsen af 1960’erne. Man reagerede imod atomoprustningen i Vesten og ønskede at holde Danmark frit for atomvåben. Senere rettede modstanden sig også mod atomkraftværker i og i nærheden af Danmark. Her ses fredsdemonstranter imod oprustning omkring Københavns juletræ på Rådhuspladsen i 1981.