27-årig topkok vil servere 50 retter for dig: »Det er et forsøg på at se, hvad man kan opnå med mad«

Rasmus Munk tegner en stor firkant i luften.

»Her«, siger kokken, »her skal indgangen være«.

Lige nu er der ikke andet at se end murbrokker, rå beton og et hul i muren på den 22 meter høje lagerhal på Refshaleøen, han er ved at bygge om til restaurant. Men snart vil der være en enorm bronzedør designet af kunstneren Maria Rubinke. Fire gange to meter, to tons. Intet mindre.

»Når man træder ind ad døren, skal det føles som at træde ind i et helt andet univers. En anden virkelighed, hvor man kan være i nogle timer, væk fra den almindelige hverdag«, forklarer han.

Foto: Emma Sejersen Restauranten Alchemist genåbner inden længe i en 2.200 kvadratmeter stor lagerhal på Refshaleøen. Med til at betale gildet har kokken Rasmus Munk pengeinvestoren Lars Seier Christensen.

Restauranten Alchemist genåbner inden længe i en 2.200 kvadratmeter stor lagerhal på Refshaleøen. Med til at betale gildet har kokken Rasmus Munk pengeinvestoren Lars Seier Christensen. Foto: Emma Sejersen

Sidste år lukkede den 27-årige kok fra Randers sin ellers roste og velbesøgte restaurant Alchemist på Østerbro for at få et kreativt pusterum. Finansmanden Lars Seier Christensen var gået ind i virksomheden, og det gav mulighed for at slukke for kogeblusset for en tid, udvikle nye koncepter og finde et nyt og større lokale.

Allerede på det gamle Alchemist kan man roligt sige, at Rasmus Munk var høj i kokkehuen. Han lagde ikke skjul på, at planen var at blive en verdenssensation.

Dengang bestod menuen af 45 retter. Blandt andet var der et spiseligt askebæger, der skulle sætte fokus på rygning. Der var også en tatar serveret i et frosset lammehjerte med en rød kirsebærsovs i blodpose og et dertilhørende donorkort, så gæsterne med det samme kunne skrive sig op som organdonorer.

Politisk gastronomi, kunne man kalde det. Eller madteater.

50 retter, 6 timer

Men når Alchemist genåbner på Refshaleøen i begyndelsen af det nye år, bliver det vildere endnu.

Hvor de fleste kokke for tiden åbner små og uprætentiøse steder med høj musik, deleretter og bestik i krukker, går Rasmus Munk i den modsatte retning.

Foto: Emma Sejersen

Det er bare at tage et kig på tallene. Restauranten bliver 2.200 kvadratmeter stor. Der vil være fire køkkener, 30 kokke og 20 tjenere til godt 40 gæster, 10.000 flasker vin og et udsugningssystem på størrelse med Bispebjerg Hospitals.

Men også selve spiseoplevelsen vidner om, at der bliver tænkt stort. Som gæst skal man i løbet af aftenen bevæge sig igennem fem forskellige spiserum og to såkaldte oplevelsesrum.

»Vi har ansat en dramaturg, som skal sørge for, at der bliver den helt rette dramaturgiske bue i oplevelsen«, fortæller Rasmus Munk, da vi bevæger os videre ind i bygningen.

Gæsterne må gerne have oplevelsen af, at de har fået noget mere end mad Rasmus Munk

I alt kommer menuen til at bestå af 50 serveringer, og det vil vare mellem 3 og 6 timer at spise sig igennem, alt efter hvor hurtig man er.

Er du ikke bange for, at det bliver i overkanten?

»50 serveringer lyder af meget, men de fleste serveringer er nogle små hapser, så man kommer ikke til at blive totalt overmæt. Desuden behøver en servering ikke nødvendigvis at være noget, man kan putte i munden – det kan også være en duft eller en måske en sanseoplevelse«, svarer Rasmus Munk.

Mere end mad

At en servering ikke nødvendigvis er noget, man putter i munden, er sigende for Rasmus Munks tilgang til mad. Han vil gerne gøre noget mere end ’bare’ at servere noget, der smager godt. Det er der masser andre, som gør i forvejen, siger han.

»Gæsterne må gerne have oplevelsen af, at de har fået noget mere end mad. Det kan være nogle nye tanker eller refleksioner. Uden at det skal komme til at lyde forkert, vil jeg gerne have det til at være en slags kunstudstilling eller en teaterforestilling«, siger Rasmus Munk.

Tegning: Duncalf Ltd./Rasmus Munk En rendering af, hvordan loungen kommer til at se ud.

En rendering af, hvordan loungen kommer til at se ud. Tegning: Duncalf Ltd./Rasmus Munk

Det er også derfor, at væggene er holdt i mørke farver. Ligesom i en teatersal skal gæsten fokusere på det, der sker lige her og nu. Desuden kommer der til at stå kunstinstallationer rundt omkring. For eksempel vil der i det store spiserum være en matteret glasvæg ind til køkkenet, så kokkenes bevægelser bliver som et skyggespil for de spisende.

Selv betegner Rasmus Munk sin tilgang i køkkenet som holistisk.

»Der er mange, der gerne har villet sætte os i bås som molekylær gastronomi, men vi har aldrig selv følt, at det var det, vi lavede. Det var heller ikke nordisk, når vi nu bruger wasabi fra Japan og olivenolie fra Italien. Så hvad var det egentlig, vi lavede? Eftersom vi ikke kunne finde et begreb, der var passende, måtte vi selv finde på det. Holistisk blev det til«.

Men uanset hvad man kalder det, risikerer fokus ikke at komme for langt væk fra maden?

»Jo, absolut. Det skal altid være maden, ingredienserne og vinen, der er det vigtigste. Når man betaler flere tusinde kroner for at gå på restaurant, er det klart, at alle de ting skal være mere end i orden. Men når man er der, vil vi gerne lægge nogle flere lag på«.

Foto: Emma Sejersen

Foto: Emma Sejersen

Men hvorfor egentlig?

»Tja, hvorfor ikke? Det er et forsøg på at se, hvad man kan opnå med mad. Eftersom mad er noget, alle kender til og kan forholde sig til, er det også et godt redskab til at formidle. Jeg tror, mad kan meget mere, end vi går og tror«.

For eksempel, siger Rasmus Munk, lykkedes det ham at få mere end 1.500 mennesker til at skrive sig op som donorer med sin tatar serveret med donorkort.

Det er jo fint nok at ville ændre verden med sin mad og alt det der. Men altså, hvis man kun gør det for 40 mennesker per aften, er det begrænset, hvor meget det rykker Rasmus Munk

»Kokke fylder enormt meget efterhånden. Du kan nærmest ikke tænde for tv’et, uden at der står en kok og snakker om et eller andet. Derfor mener jeg også, at vi kokke har et ansvar«.

Gastrofysisk videnscenter

Netop fordi han mener, at man som kok har et samfundsansvar, kommer Alchemist også til at være mere end en restaurant. Eller en teaterforestilling, et totalkunstværk, eller hvad man nu vil kalde det.

Testkøkkenet kommer nemlig til at fungere som et slags videnscenter, hvor man ud over at udvikle nye retter til menuen også vil arbejde for at forbedre madkulturen generelt.

Foto: Emma Sejersen

Derfor har de ansat en gastrofysiker og igangsat et samarbejde med Københavns Universitet. Planen er at udgive akademiske artikler og undervisningsmateriale om det, de finder ud af. For alle os amatører vil de også publicere mere tilgængelige tekster på en blog. Desuden er der indrettet et klasselokale ved siden af testkøkkenet, hvor skoleklasser kan komme ind og lære om mad.

For som Rasmus Munk formulerer det:

»Det er jo fint nok at ville ændre verden med sin mad og alt det der. Men altså, hvis man kun gør det for 40 mennesker per aften, er det begrænset, hvor meget det rykker«.

Alchemist forventer at åbne i begyndelsen af 2019.