Yo tak! Yoburger åbner ny butik og langer gratis burgere over disken Den hippe burgerbar Yoburger fortsætter kædestilen og åbner ny butik i Illum. Det fejres med burgere til folket mellem kl. 15 og kl. 17 i dag.

Der er blevet flippet en helt del hakkedrenge hos Yoburger det sidste års tid. Med raketfart har burgerbaren åbent tre nye steder i København med en ambition om at lave fastfood uden så meget junk, men med gode råvarer.

Og det er noget københavnerne kan lide.

Derfor åbner Yoburger nu deres fjerde biks i rækken - denne gang i Illum. Og for at fejre åbningen flipper folkene bag disken helt ud og langer gratis burgere over disken i to timer.

Det sker fra kl. 15 og frem til kl. 17, hvor man altså kan se frem til at sætte tænderne i en klassisk snasket burger af den slags, der kan køres ind med én hånd.

I samme ombæring kan man nyde indretningen af burgerbarens indretningsparti, hvor man blandt andet har hængt en gammel Honda fra 1979 op for en god ordens skyld. Det skulle ifølge bagmændene skabe »en fed kontrast« til det stilede bolighus.



Det nyeste skud på kædestammen har plads til 35 spisende gæster og holder åbent alle dage i ugen fra kl. 10-20.

Yoburger. Østergade 52, 1100 København K.