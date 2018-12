Politikens anmeldere anbefaler: Her skal du spise, når du har tømmermænd

Du ved det godt. Du kommer til at have ondt af dig selv efter juledruk og nytårsaften, og det er kun fedtet, salt mad, der kan hjælpe dig. Her favoritterne blandt Politikens anmeldere.

I virkeligheden er det vist noget med, at fedtet mad slet ikke hjælper mod tømmermænd. I stedet burde man spise nogle grøntsager, drikke en masse vand og så ellers bare sove den ud.

Men det ændrer jo ikke på, at man får en helt uimodståelig lyst til noget rigtig snasket, når man har været på druk. Og liggende i den der selvynkende fosterstilling får man tilmed nemt overbevist sig selv om, at man faktisk også har fortjent det.

Men hvor får man byens bedste tømmermændsmad? Her er vores anmelderes bud.

David A. Dyrholm Nielsen

Kødfulde tacos

Det er måske ikke byens allerbedste tacos – den statuette løber Hija de Sanchez med. Men der er noget sært tilfredsstillende i at dynge sine fem kødfulde tacos til med stærk og syrlig salsa, rå løg og koriander i kilovis ovre ved selvbetjeningsvognen. Og så hjælper det gerne på hovedet, hvis man lige snupper en lille fadøl on the side.

La Neta. Nørrebrogade 29, Kbh. N.

Alle behov

Den fremragende croque madame på Gaarden & Gaden tilfredsstiller alle behov, man som tømmermandsramt må have. Der er ristet brød, der er smeltet ost, der er tyktskåret skinke, der er spejlæg med flydende blomme. Skær en ordentlig bid og dyp den i stærk dijonsennep, så får du i samme omgang renset ud i bihulerne.

Gaarden & Gaden. Nørrebrogade 88, Kbh. N.

Bekvemme burgere

Jeg spiser sjældent burgere, men når jeg gør, slår jeg altid vejen forbi Jagger. Det skyldes ikke mindst, at man sjældent behøver at cykle særligt langt for at finde nærmeste filial. Når jeg vågner med ondt i håret, skal det gerne gå hurtigt. Og Jagger leverer – og oven i købet til en fair pris. En combo med burger, fritter, dyppelse og en cola koster 95-110 kroner, og har man egentlig brug for mere?

Jagger. Flere adresser i København.





Lærke Kløvedal

Skaldyr on the go

At hverdagen kræver champagne, er velkendt viden. Men til champagne skal der altså østers til, og de fås næppe bedre end hos Fiskerikajen i Torvehallerne, der tilmed er firstmovere inden for bæredygtigt fiskeri. Her kan du vælge mellem minimum 13 østersvarianter, som du snacke on the go med tilhørende – god – champagne. Hverdag hver dag, ja tak.

Fiskerikajen, Torvehallerne, stade H9G9, Rømersgade 18, Kbh. K.

Fritter med eddike

Hummerhotdog? Arh hva? Oh yes! Foodtrucken Hooked, der har serveret rullende seafood på byens gader og stræder, har fået fast grund under gællerne og serverer nu fast deres vanedannende lobster roll på Nørrebrogade 59.

Glem ikke lakseburgeren og deres vinegar fries, nu du er der.

Hooked, Nørrebrogade 59, Kbh. N. Åbner også snart på Halmtorvet på Vesterbro.

Optimal sandwich

Sandwichen. Fås i utallige varianter og overalt. Oftest enten perverst for meget eller strafbart for lidt.

I min optik skal den optimale sandwich ikke kunne hverken mere eller mindre end Lagkagehusets ost og skinke-sandwich. Sprød skorpe, blødt indre, veldisponeret sennepsmayo, et par skiver tomat og lidt frisésalat. Man kan bide over den, og den drypper ikke. Det var det hele, tak.

Lagkagehuset. Filialer i hele København

Morten Hjortshøj

Frem med spisepindene

Der ligger et lille kawaii stykke af Japan over for Planetariet. På Issa får man de fedeste, lækreste udonnudler i store dampende skåle, som man kan sidde og kigge dybt ned i, mens man fortryder alle de ting, man sagde, og de numre, man dansede til.

Prøv deres U3 – perfekt kogte udonnudler med to friturestegte rejer – eller smag Issas sobanudler lavet på boghvedemel.

Issa, Sankt Jørgens Alle 6, 1615 Kbh.

Blæret japansk

Nudler hos Slurp er kun fastfood i det omfang, at du kan få plads. For her er ofte kø, så du risikerer, at det bliver fastfood med forsinkelse.

Men når du kommer til og bestiller, får du efter fem-ti minutter din ramen, japanerens foretrukne fastfoodspise. Og hos Slurp serveres en blæret ramen, der kan konkurrere med selv de bedste ramen-yas i Japan.

Slurp Ramen. Nansensgade 90, Kbh. K.

En trofast ven

Uforholdsmæssig lækker lammekebab, frisk salat, dressing og godt brød. Kebabistan på Istedgade har tjek på shawarmaen, der hører til blandt byens aller-aller-bedste.

I weekenderne er der åbent til klokken fem om natten, og det betyder ret beset, at du både kan få den tømmermændsforebyggende rulle med hjem fra byen og den tømmermænds-kurerende dagen derpå.

Kebabistan, Istedgade 105, Kbh V.