Nu lukker en af Københavns smutveje: Populær bro over Søerne rives ned

Metrobyggeriet er nået vejs ende, og der er ikke længere behov for en gangbro over vandet. Eller er der? Det mener mange af bydelens folk, som holder meget af smutvejen hen over vandet.

Den kom til verden som et led i det upopulære metrobyggeri for syv år siden.

Men det varede ikke længe, så var ærgrelsen over byggeriet erstattet med stor glæde.

Østerbro havde nemlig fået sig en ny bro. En flydebro, der gav en smutvej over Sortedamssøen og bandt kvarteret sammen på en ny måde.

Men nu ærgrer mange sig igen. Byggeriet er ovre, broen er ikke længere en nødvendighed, og derfor bliver gangbroen i disse dage pillet ned – til stor ærgrelse for flere af byens borgere.

»Vi har en bro, hvor man kan opleve søerne på en anden måde. Stilheden og vand på begge sider. Det er et frirum uden larm og støj«, siger Bjørn Pierring Enevoldsen, som er blandt de 343 brogere, der har skrevet under på at få en permanent bro, til Tv2 Lorry.

En smutvej

Da gangbroen blev anlagt i 2012, var det først og fremmest for at skåne bydelens skolebørn og områdets borgere for den tunge trafik, som metrobyggeriet for enden af søerne, ned mod Østerbrogade, bragte med sig. Den gamle sti blev derfor lukket af og broen anlagt.

Flere modstandere af nedtagelsen har givet deres ønsker til kende til Østerbro Avis:

»Broen har vist sig som et kæmpe løft for området. Kvarteret omkring Ryesgade er blomstret op og er blevet bedre bundet sammen med området omkring Øster Farimagsgade til glæde for både handlende og beboere«, skrev Lars Rix i et læserbrev til Østerbro Avis i december.

Ligeså har broen været gavnlig for skolen i Øster Søgade, da det har være en »fantastisk smutvej«, når skolebørnene skulle have idræt i Fælledparken, fortæller Helle Hestehave, som er lærer på Bordings Friskole i Øster Søgade, til Østerbro Avis.





Fredede søer

Men broen kan ikke bevares, fordi søerne er fredet. Det har de været siden 1966, og det vil dermed kræve en dispensation fra fredningen, hvis der skulle være tale om en permanent bro:

»Det vurderes, at en dispensation vil være meget svær at opnå på baggrund af tidligere afgørelser hos fredningsnævnet, der lægger vægt på søernes ubrudte vandoverflade«, fortæller vicedirektør i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune Anne-Sofie Degn til Østerbro Avis.

Det vil med andre ord kræve en politisk beslutning at affrede søen, så en permanent bro kan bygges over søen.

Når broen i løbet af ugen er helt væk, vil der igen blive åbnet op til den ’gamle’ sti rundt om søbredden, oplyser Metroselskabet til Østerbro Avis. Dog vil den permanente grussti med græs og bænke først være genskabt i løbet af andet kvartal i år. Indtil da gør en midlertidig gangsti det muligt at benytte stien langs søbredden.