Pamela Anderson kommer til byen: Det fulde program for CPH:DOX er klar

En af verdens største dokumentarfilmfestivaler er ikke kun en festival dedikeret til film.

Når CPH:DOX afvikles 20.-31 marts, byder festivalen også velkommen til en række gæstestjerner. En af dem er den kontroversielle kinesiske kunstner Ai Weiwei, der kommer til København med sin nye film ’The Rest’.

Og festivalen får også besøg af den tidligere Baywatch-stjerne Pamela Anderson, afslører festivalen nu i en pressemeddelelse.

Den 51-årige skuespiller og aktivist kommer til hovedstaden for at deltage i festivalens serie ’An Evenening With...’. Her skal hun sammen med den kroatiske filosof Srecko Horvat diskutere Europa og kontinentets nye demokratiske bevægelser.

I samme serie kan man foruden Ai Weiwei og Pamela Anderson opleve musikgrupperne Animal Colletive og Bat for Lashes samt forsanger i New Order, Bernard Summer, og Brett Anderson, som er forsanger i Suede.

Mere end 200 film

I løbet af festivalens 12 dage vises flere end 200 film, og der er 43 verdenspremierer, 18 internationale premierer og 5 europapremierer blandt filmene.

Årets festival fokuserer særligt på kvinder både foran og bagved kameraet, der er et stort tema om Europa med film og debatter om eksempelvis Brexit og de gule veste, og i år har en udstilling, ’Europa Endlos’ på Kunsthal Charlottenborg, også fundet vej til festivalprogrammet.

Som vanlig er dokumentarfilmfestivalen ikke forbeholdt begivenheder i biografsalene. I løbet af festivalen finder 26 live-koncerter kombineret med film og videokunst også sted.

På programmet er blandt andet koncerter med Thomas Buttenschøn, Fribytterdrømme, syriske Omar Souleyman, norske Datarock, ML Buch, Chinah og Bisse.

CPH:DOX finder sted i dagene 20.-31. marts. Du finder hele det mangfoldige program her.