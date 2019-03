Tid til rickrolling: Rick Astley, Duran Duran og 8 andre nye navne spiller på Tinderbox til sommer

Festivalsæsonen er lige rundt om hjørnet, og offentliggørelserne af nye navne på landets festivaler fortsætter med at tikke ind.

I sidste uge var det Roskilde Festival og Copenhell, der tog en tørn. I dag er det fynske Tinderbox, som er klar med to håndfulde nye navne.

Nye navne til Tinderbox Duran Duran (UK) The Lumineers (US) Wolfmother (AUS) Rick Astley (UK) Dermot Kennedy (IE) Phlake (DK) Peter Sommer & Tiggerne (DK) Martin Jensen (DK) Lost Frequencies (BEL) Nervo (AUS)



Festivalen i Tusindårsskoven i Odense kan til sommer byde velkommen til de engelske 1980’er-legender i Duran Duran, der står bag hits som ’Rio’ og ’ Girls on Film’ og senest har udsendt albummet ’Paper Gods’. Det meddeler festivalen i en pressemeddelelse.

En anden popstjerne, der lægger vejen forbi Tinderbox i juni, er Rick Astley.

Den engelske sanger og sangskriver debuterede i 1987 med singlen ’Never Gonna Give You Up’, trak sig tilbage allerede som 27-årig i 1993 – men vendte tilbage til scenen i 2001 – og er gået hen og er blevet et internetfænomen takket være rickrolling: når folk narres til uventet og midt i en helt anden sammenhæng at se en video med Rick Astley, der synger sit kæmpehit ’Never Gonna Give You Up’.

Læs vores interview med Rick Astley fra efteråret her.

Folk, Phlake og meget mere

På plakaten er der også blevet plads til det amerikanske folkband The Lumineers, som de fleste vil kende for det storhittende nummer ’Ho Hey’, som de brød igennem med i 2012.

Derudover får man til sommer også mulighed for at opleve retrorock i form af australske Wolfmother, den irske sangskriver Dermot Kennedy, Phlake og Peter Sommer & Tiggerne, Martin Jensen, Lost Frequencies og Nervo.

De slutter sig til et hold, der allerede tæller navne som A$AP Rocky, Billie Eilish, Swedish House Mafia, Lana del Rey, Macklemore, Lil Uzi Vert, Sheryl Crow og Skunk Anansie er allerede på plakaten.

Tinderbox finder sted i Tusindårsskoven i Odense 27.-29. juni. Billetter finder du her.