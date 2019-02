32 nye navne til Roskilde: Bob Dylan og en stump af Led Zeppelin spiller på årets festival

Hvad skal du onsdag 3. juli?

Måske stå foran Orange Scene og synge med på sange som ’Knockin’ on Heaven’s Door’, ’Like a Rolling Stone’ eller ’Make You Feel My Love’?

Nye navne på Roskilde Festival Bob Dylan With His Band (US) Robert Plant and The Sensational Space Shifters (UK) Rosalía (ES) Underworld (UK) Amnesia Scanner (FI) Crack Cloud (CA) Croatian Amor(DK) The Garifuna Collective (BZ) Koffee and the Raggamuffins Band (JM) Lemaitre (NO) Liraz (IR) Nanook (GR) Philip H. Anselmo & The Illegals (US) Rolling Blackouts Coastal Fever (AU) Tássia Reis (BR) Throwing Snow (UK) Whores (US)

Navne til Rising og Countdown-scenerne: Ea Kaya (DK) Elba (DK) Funeral Future (DK) Hjalte Ross (DK) Josiah Konder (DK) Kogekunst (DK) NATKAT (DK) Rebecca Lou (DK) Schacke (DK) Søn (DK) Xenoblight (DK)

Kunst & aktivisme: Anne Duk Hee Jordan (KR) Marisa Benjamim (PT) Sissel Tolaas (NO) Viron Erol Vert (DE)

Det får du i hvert fald muligheden for til sommer – hvis sangene er på setlisten selvfølgelig – på årets Roskilde Festival, når den 77-årige sangskriver, kunstner og nobelprismodtager Bob Dylan aka His Bobness lægger vejen forbi Danmarks største festival.

»Bob Dylans kulturelle betydning kan jo nærmest ikke overdrives, uanset om vi fremhæver hans personlige, litterære eller politiske bevidsthed og engagement. Det er nu 13 år siden, at han sidst besøgte os, så for mange af vores unge deltagere vil det måske være første og eneste gang, at de har chancen for møde en kunstner med så afgørende betydning for musikhistorien«, siger programchef Anders Wahrén i forbindelse med offentliggørelsen af de nye navne.

Sidst Bob Dylan gav koncert på festivalen var i 2006.

Flere koryfæer, men også nye navne

Bob Dylan er ikke den eneste af musikhistoriens kæmper, der besøger Danmark og Roskilde Festival til sommer.

Også forsanger og stifter af den britiske rockgruppe Led Zeppelin – der koncertdebuterede i 1968 på Egegård Skole i Gladsaxe – Robert Plant, bestiger en endnu ukendt festivalscene under årets festival.

Robert Plant påbegyndte sin solokarriere i 1982, men han er også kendt for at spille numre fra Led Zeppelins bagkatalog. Med sig på scenen har han sit band The Sensational Spaceshifters.

I alt føjer Roskilde Festival 32 nye navne til musik- og kunstprogrammet i denne ombæring.

Heriblandt finder man også den 25-årige flamenco-popstjerne Rosalía fra Spanien, som er blevet besunget i flere udenlandske medier, især i forbindelse med udgivelsen af sangerens andet album ’El Mal Querer’.

Bob Dylan, Robert Plant, Rosalía samt de 29 andre nye navne slår sig dermed til et festivalfølge, der allerede tæller navne som The Cure, Robyn, MØ, Cardi B, Christine and the Queens og Travis Scott.

Roskilde Festival finder sted i dagene 29. juni til 7. juli. Billetter kan købes her.