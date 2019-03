Sådan skal den se ud: Københavns nye 28 millioner kroner dyre strandpark ligger på en losseplads

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har sagt endegyldigt ja tak til den nye strandpark ved Valbyparken, som forventes at stå færdig i 2021.

Siden 2012 har politikere og lokaludvalg arbejdet henimod etableringen af en ny strandpark ved Valbyparken.

Og nu er der endelig sand for enden af tunellen. Det første spadestik i anlægsarbejdet tages i maj.

Det har Københavns Teknik- og Miljøudvalg netop vedtaget.

Dermed kan københavnerne se frem til at hoppe i bølgen blå i 2021, hvor den 120 meter lange strandpark med tilhørende motionsfasciliteter planmæssigt står færdig.

Foto: Københavns Kommune Noget af den nuværende stensætning mellem vand og park bliver fjernet for at anlægge den nye badezone.

Strandanlægget, der kommer til at ligge på Valbyparkens sydside ud mod Kalveboderne, vil dog allerede være tilgængeligt fra efteråret 2019, mens etableringen er på midlertidigt standby.

Området omkring Kalveboderne er nemlig fredet, og anlægsarbejdet vil derfor finde sted i flere etaper for at tage hensyn til vilde plante- og dyrearter.

Ligger på gammel losseplads

Prøvegravninger i området viser imidlertid, at jorden er forurenet, da der tidligere har været en industrilosseplads på grunden.

Der foreligger derfor en større oprensning af jorden, hvorefter man vil fylde op med nyt sand.

Vandkvaliteten er ligeledes stadig for dårlig til badning, da Gåsebækrenden og Harrestrup Å, som løber ud ved Kalveboderne, er forurenede. Københavns Kommune, omegnskommunerne og HOFOR vil fortsætte gennemførelsen af deres planlagt spildevandstiltag, som skal sikre badezonen i 2021.

Projektet kommer til at koste i omegnen af 28 millioner kroner ifølge det nuværende budget, selv om det på nuværende tidspunkt ikke har været muligt at udregne de præcise omkostninger for den forestående jordoprensning.

Finansieringen er faldet på plads takket være R98 Fonden, der i forbindelse med renovationsfirmaets nedlæggelse har doneret 28 millioner kroner til projektet.