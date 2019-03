Had eller hit? Cykelstativ-gave til København splitter politikere

Had eller hit?

Fremover vil byens cyklister måske have muligheden for at kile deres forhjul ind i en orange bil fra Holland.

Københavns Borgerrepræsentation skal nemlig i løbet af de kommende uger afgøre, om de vil tage imod et bilformet cykelstativ i venskabsgave fra den hollandske ambassade.

Fakta I København er der 678.000 cykler, mens der kun er cirka 74.000 offentlige cykelparkeringspladser. Kun 33 pct. af københavnerne er tilfredse med cykelparkeringen i København. Københavns Kommune har et mål om at nå 70 pct. tilfredshed med cykelparkering i 2025. Kilde: Københavns Kommune

Det skriver TV 2 Lorry.

Tanken bag den såkaldte Car Bike Port er at vise, at biler tager mere plads i byrummet end cykler. Helt præcist går der 10 cykler til én bil. Til gengæld skal københavnerne så tage til takke med den orange farve, som er Hollands nationalfarve.

Hvis cykelstativet stemmes igennem, skal det ifølge de foreløbige planer stå på Den Røde Plads på Nørrebro.

»Det stativ må de placere i Holland«

Men gaven skaber splittelse hos de københavnske politikere forud for afgørelsen.

Niels E. Bjerrum, der er medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet, byder dog gaven velkommen.

»Jeg er som udgangspunkt positivt stemt, for cykelstativerne er en mangelvare i København, og så kan jeg godt lide Holland og deres cykelkultur, så på den måde er det fint med venskabsbånd«, siger han til TV 2 Lorry.

Hos de Konservative mener man ikke, at den orange farve matcher niveauet for byens øvrige design.

»Vi vil ikke have en tivolisering af byrummet, så det med at det skal være orange, takker vi nej til. Vi har en designmanual, der dikterer, at alle vores cykelstativer som udgangspunkt skal være flaskegrønne, så vi stemmer nej«, siger Jakob Næsager, gruppeformand og medlem af Borgerrepræsentationen, til TV 2 Lorry.

»Vi ønsker heller ikke driftsomkostninger forbundet med gaven, så det stativ må de placere i Holland«, siger Jakob Næsager til TV 2 Lorry.

Oprindeligt ønskede man at placere cykelstativet foran den hollandske ambassade, men forslaget blev af sikkerhedsmæssige årsager afvist af Politiet, da der var tale om et offentligt vejareal.