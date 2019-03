Roskilde Festival afslører: Højpolitisk svensk rapper åbner Orange Scene

Hvem skal åbne Orange Scene?

Det er et spørgsmål, der hvert år får spekulationerne i gang rundt omkring i Musikdanmark. For det er en særlig opgave.

Det er dog en tradition, at det er et upcoming, dansk navn, der åbner festivalens største scene. Men der findes undtagelser fra enhver tradition. Ligesom det i 2016 var Damon Albarn sammen med The Syrian National Orchestra for Arabic Music, der åbnede scenen, skal vi i år også finde navnet uden for Danmarks landegrænser.

Lige på den anden side af Øresund.

Det bliver nemlig den svenske rapper Silvana Imam, der skal indvie scenen. Hun er kendt for at rappe om højpolitiske emner som feminisme, antiracisme og LGBT-rettigheder i en eksplosiv og kompromisløs form.

Silvana Imam har haft en enorm betydning for det svenske hiphopmiljø, og hun er et eksempel på en kunstner, der meget bevidst tager kritisk stilling til sin omverden og opfordrer andre til at gøre det samm Anders Wahrén, programchef for Roskilde Festival

Anders Wahrén, der er programchef for Roskilde Festival, peger netop på hendes politiske bevidsthed som en af grundene til, at hun er blevet en betydningsfuld musiker – og nu bliver booket som åbningsnavnet:

»Silvana Imam har haft en enorm betydning for det svenske hiphopmiljø, og hun er et eksempel på en kunstner, der meget bevidst tager kritisk stilling til sin omverden og opfordrer andre til at gøre det samme. På den måde er hun blevet en markant rollemodel for andre unge, hvilket til åbningskoncerten helt konkret bliver afspejlet i, at hun også har valgt at invitere en ung generation af rappere med sig på Orange Scene«, siger han i en pressemeddelelse og siger også.

Silvana Imam Svensk rapper, født 1986. Hendes tredje album ’Helig moder’ udkom i februar i år. Har vundet priser som ’bedste tekstforfatter’ (Musikförläggarnas Pris), ’bedste live-act’ (svensk P3 guld og Manifestgalan) og flere svenske Grammis.

De gæster, der på nuværende tidspunkt står til at ledsage Silvana Imam på Orange Scene, er navne fra den svenske urbane scene: Erik Lundin, Beatrice Eli, Khan-ji, Ozzy, Nebay Meles, Fricky, Unge Ferrari (fra Norge), Michel Dida, Jaqe og Leslie Tay.

Det er ikke første gang, Silvana Imam gæster Dyrskuepladsen under Roskilde Festival. I 2015 spillede hun på vækstlagsscenen Countdown og i 2016 på Apollo. Du kan læse Lucia Odooms 2016-anmeldelse her.

Åbningskoncerten finder sted onsdag den 3. juli.

Hør Silvana Imams nummer ’Helig moder’ her: