Cardi B, Cypress Hill og MØ: Roskilde Festival offentliggør 27 nye navne

Først kom hun. Så kom hun ikke. Cardi B skulle være mor, og derfor aflyste et af Roskilde Festivals hovednavne sidste år sin koncert.

Men i år er hun på banen igen, og den 26-årige amerikanske rapper besøger til sommer Roskilde Festival, hvor hun giver sin første danske koncert på Orange Scene.

Nye navne til Roskilde Festival Cardi B (US) MØ (DK) Bring Me the Horizon (UK) Cypress Hill (US) Jorja Smith (US) The Armed (US) Barselona (DK) Black Midi (UK) Carpenter Brut (FR) Fatoumata Diawara (ML) Gaye Su Akyol (TR) Girlpool (US) Heave Blood & Die (NO) Hugo Helmig (DK) JPEGMAFIA (US) Julien Baker (US) Khruangbin (US) Lucy Dacus (US) Nakhane (ZA) SOPHIE (UK) Speaker Bite Me (DK) Stella Donnelly (AU) Søren Huss (DK)

Det meddeler Roskilde Festival i en pressemeddelelse.

Hun slutter sig dermed til The Cure, Robyn og Travis Scott, der allerede har meldt deres ankomst på sommerens festival.

Stærke danske navne

Et andet stærkt navn vender også tilbage til Orange Scene i år. Hun begyndte sin Roskilde-karriere på Pavilion Junior-scenen under opvarmningsdagene, i 2016 stod hun på festivalens største scenen.

Den besøger Mø igen i år, hvor hun vender tilbage med et show særligt udviklet til sit seneste album, ’Forever Neverland’.

Fra dansk hold offentliggøres, ud over Mø, Søren Huss, Barselona og Hugo Helmig.

1990’er-hiphop i 2019

Det er ikke alt, og det er helt »insane in the membrane«, for festivalen har nemlig hyret en af 1990’ernes store hiphop-grupper. Cypress Hill, der er genforenet efter 14 år, er til sommer atter at finde på dyrskuepladsen.

De besøger i år Roskilde Festival for første gang siden 1996 og giver koncert på Arena lørdag nat.

På plakaten er der også blevet plads til den unge amerikanske r’n’b-musiker Jorja Smith, som er blevet sammenlignet med Amy Winehouse og Rihanna, samt det britiske metalcore-band Bring Me the Horizon, der har fået en plads på Orange Scene, når de denne gang besøger Roskilde Festival.

Roskilde Festival finder sted i dagene 29. juni til 7. juli.