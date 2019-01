Dobbelt stjernebesøg fra Philadelphia: Tinderbox føjer Diplo, Lil Uzi Vert og 8 andre navne til programmet

Navne som A$AP Rocky, Benal, Sheryl Crow, The Chainsmokers og Skunk Anansie er allerede afsløret til årets Tinderbox, og nu er festivalen klar med 10 nye navne til plakaten. Det melder festivalen i en pressemeddelelse.

Mon ikke alle partyalarmerne på Fyn kommer til at bimle, når Diplo indtager scenen i Tusindårsskoven. Faktisk er det Diplos anden gang på festivalen; sidst var han sammen med Major Lazer på Tinderbox i 2015.

Philadelphia-produceren er et af verdens største dj-navne, og du kender ham bl.a. fra samarbejderne med M.I.A, Gwen Stefani og Mø.

Til Tinderbox kommer også en anden Philadelphia-stjerne, rapperen Lil Uzi Vert, der udover at være en af Kanye West og Nicki Minajs hjemmedrenge bl.a. står bag hittet ’XO Tour Life’.

Også amerikanske Billie Eilish, Greta Van Fleet, norske Sigrid og danske Minds of 99 er blevet føjet til festivalprogrammet.

På Tinderbox’clubscene, Magic Box, er Dzeko, EDX, Faustix og Loud Luxury netop blevet afsløret.

Programmet for Tinderbox 2019 ser nu ud som følger:

A$AP Rocky, Benal, Billie Eilish, The Chainsmokers, Diplo, Dropkick Murphys, Dzeko, EDX, Faustix, Gnags, Greta Van Fleet, L.O.C., Lana Del Rey, Lil Uzi Vert, Loud Luxury, Lydmor, Macklemore, The Minds of 99, Sheryl Crow, Sigrid, Skunk Anansie, Suspekt og Swedish House Mafia.

Tinderbox 2019 afvikles i Tusindårsskoven i Odense i dagene 27.-29. juni 2019, og billetter kan købes her.