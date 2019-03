Se billederne: Her er 8 af fotografernes seneste pletskud fra København

Kan du mærke det? Foråret?

De første erantis er dukket op i Ørstedsparken, skovduerne kurrer på Assistens Kirkegård, og fandeme om der ikke sad en familie og holdt picnic på Sønder Boulevard forleden.

Hver uge jagter Ibyens ’Skudt i byen’-fotografer Ivan Boll, Lasse Kofod og Brian Berg det perfekte motiv, den rette vinkel og det nye perspektiv på vores hovedsted.

Og følger byens og årstidernes gang.

Se bare, hvad det er blevet til på årets tre første måneder.

Januar

»Var det der nede til højre, man skulle dreje for at finde en solstråle?« Åh, januar i København. Nu havde de lige hørt om happy, sunny Copenhagen. Der stod de så. På Esplanaden i øs-sjask-regnvejr. Fotograf Ivan Boll fangede dem i halvstiv kuling. Og se lige turisternes regnslag. De hjerter stadig Denmark.

Det er så yndigt at synkronfølges ad. Fotograf Ivan Boll fandt kærligheden en kølig januardag i Frederiksberg Have.

Februar

»Undskyld, hvem har fødselsdag?«, spurgte fotograf Brian Berg, da han cyklede forbi det Dannebrogs-pyntede hus på Genforeningspladsen i Nordvest en dag i februar. »Det har fruen!«, lød det.

Man plejer at sige, at fisk er godt for et naturligt jerntilskud. Den der skal man nok ikke lige sætte tænderne i. Fotograf Ivan Boll tog cykelredningsaktionsbilledet her i Nyhavn.

Gode, gamle Hovedbanen. Her kan alt ske. Afsked. Ankomst. Skænderier, fiksfakserier og kysserier. Mens pendlerne i småløb fletter ud og ind, lejrskoleledere råber »den her vej, unger!«, og gamle damer farer vild i køreplaner, går tiden i stå under buerne. Eller også bliver den slået ihjel på mobilen – som her på Brian Bergs fotografi.

Marts

Kender du benzinøen på Amager? En grå martsdag på kørte fotograf Brian Berg forbi og stødte ind i kommunens scooter-skole og tre orange lyn på stribe.

Ved Amagerport kom fotograf Ivan Boll forbi scenariet her. Og som han skrev om billedet: »Det er ved at være tid til en lille, frisk forårsklipning. Jeg plejer selv at gi’ 160 kroner hos min frisør nede på hjørnet. Gad vide om ham her kan gøre det for det halve?«

»Jeg tror du(e) har tabt en skive brød?«. Fotograf Ivan Boll stoppede op på Nørreport Station.

Marts betyder forårsrengøring, og i Elefantporten i den hastigt voksende Carlsberg Byen, hvor der graves, bores og bankes, bliver der muget ud under elefanterne. Brian Berg skød fotografiet.