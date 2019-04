Roskilde Festival vil kræve en femmer for plastikrus

Fakta: Plastikkrus på festivaler På Roskilde, NorthSide, Tinderbox og Grøn bliver der hvert år serveret 2 millioner øl og drinks. I år vil samtlige drinks blive serveret i genanvendelige plastikkrus produceret af plasttypen polypropylen. Aftalen er indgået i samarbejde med organisationen Plastic Change og Tuborg, og krusene produceres af det Herning-baserede firma KIFA Plast. Kilde: Plastic Change

Hvis du til sommer tager et smut forbi Roskilde Festival, gør du i år klogt i at holde dit krus tæt til kroppen, når du bevæger dig ind på festivalpladsen, og dåseøllene ligger og simrer i teltet.

Festivalen indfører nemlig for første gang et pantsystem på deres plastikkrus.

Det gør de, fordi de i samarbejde med Plastic Change, Tuborg og festivalerne NorthSide, Tinderbox og GRØN alle har skiftet de almindelige plastikkrus ud med nogle genanvendelige af slagsen.

Prisen på pantkruset er op til de enkelte festivaler, men Roskilde Festival har allerede besluttet, hvad det genanvendelige krus kommer til at koste, fortæller divisionschef hos Roskilde Festival, Lars Orlamundt.

»Når du køber dit festivalglas, koster det fem kroner, og når du har brugt det over hele festivalen, køber vi det tilbage for en krone, så det kommer til at koste dig fire kroner«, siger Lars Orlamundt og uddyber konceptet:

»Vi håber på at gøre en konkret forskel, ved at man går op og bytter sit glas, når man skal have en ny genstand, eller at man afleverer det i en af de 100 boder, når man er færdig med at bruge det. Og næste gang, du skal købe noget, vil du på dit armbånd have en token liggende, som du kan bruge til at få et glas med øl eller sodavand, uden at betale noget for glasset«, siger han.

Hvad kommer der til at ske med glassene, hvis folk alligevel vælger at smide dem på jorden og efterlade dem?

»Jeg skal være ærlig og sige, at det her er et nyt projekt for os, som vi ikke har nogen erfaring med. Alternativet var, at vi ventede et år med at tilslutte os projektet, men nu kaster vi os ud i noget, hvor der er nogle uvisse ting, herunder glas, der bliver smidt på jorden. Vi vil selvfølgelig lave en taskforce ved højbelastningskoncerter, der sørger for, at der ikke kommer til at ligge en masse glas og flyde. Derudover har vi jo et meget effektivt indsamlingskorps af pantsamlere«, siger Lars Orlamundt.

Skal genbruges 25 gange på en festival

Ifølge en pressemeddelelse udsendt af Plastic Change, langer de fire danske festivaler til sammen to millioner øl og drinks over disken hver sommer. Samtlige af disse krus vil i år være genanvendelige, og gæster opfordres til at aflevere dem tilbage. Når glassene afleveres, bliver de vasket op i en mobil opvaskemaskine, der kan rense 9.000 glas i timen.

Håbet er, at alle glas bliver afleveret og genbrugt mindst 25 gange, siger stifter af Plastic Change, Henrik Beha Pedersen.

»Projektet er en vigtig sejr i kampen mod unødvendig engangsplastik. . Det vil være med til at forandre den brug-og-smid-væk kultur, som bidrager til den voksende mængde plastikaffald«, siger Henrik Beha Pedersen i en pressemeddelelse.

Over for Politiken uddyber Henrik Beha Pedersen, at det er vigtigt, at panten har en vis pris, og at det kan betale sig for gæsterne at aflevere dem tilbage, hvis projektet virkelig skal batte.

»Målet er, at gæsterne leverer alle glas tilbage, så de kan bruges 25 gange. Hvis ikke det er tilfældet, er det op til den enkelte festival at beslutte, hvordan de håndterer det«, siger Henrik Beha.