Sovsemesteren Umut har åbnet nyt: Her er 3 ting, du kan lave i København i denne uge

Hver mandag giver vi dig Ibyens Top 3, hvor Ibyen-redaktionen gennemtrawler Københavns events, udstillinger, koncerter, pop-ups og alt det andet og udvælger 3 bud til din uge i byen.

Guiden gælder fra 8. april til 14. april 2019.





OPLEV!

De er allerede sprunget ud, og nu kommer nattefrosten tilbage, så man skal sætte lidt fart under futterne, hvis man vil nå at opleve de lyserøde kirsebærtræer i fuldt flor. Men du behøver heldigvis ikke undersøge, hvor du finder dem, for vi har lavet arbejdet for dig og skabt dette kort, som viser vej til hovedstadens kirsebærtræer. Så hvis du vil undgå den trængte Bispebjerg Kirkegård, er det her du kan læse med.





SPIS!

Manden bag succeser som Guldkroen og Guldgrillen har netop åbnet sit tredje spisested med alt det gode fra det danske køkken, med sovs og rigeligt smør og den slags. GuldToGo hedder Umut Sakaryas nye lille spisehus, der har blandt andet boller i karry og frikadeller med kartofler og brun sovs på menuen - som vor bedstemor lavede den. Du kan spise på stedet eller få med hjem, og hvis tænderne løber i vand ved tanken om at indtage de gode gamle dage, er det fra onsdag til søndag, du må et smut forbi GuldToGo på Ryesgade. Her har de åbent fra kl. 16-20. Læs vore store portæt af Sakarya her.





REJS!

Pandaerne er flyttet ind i Københavns Zoologiske Have. Men som menige københavnere, må vi vente til torsdag med at se diplomatdyrene. Det betyder dog ikke, at vi ikke kan opleve Kina i København, frem til dagen oprinder, hvor bamserne kan besøges. Du kan shoppe kinesisk i China Town Market, spise nudler hos Noodle House på Vesterbro eller få en lidt mere opdateret udgave af et kinesisk måltid hos Vesterbro Chinese Food. Hele vores guide til Kina i København finder du her.