Sommelier på Kong Hans Kælder: »Meget af det, gæster siger, er faktisk noget fuldstændig vrøvl«

Hvad har du lyst til at drikke lige nu?

»Lige nu ville jeg faktisk tage en margarita. Den er god, klassisk og frisk, og den kan jeg næsten altid drikke, fordi den føles så rensende. Hvis vi er ovre i vinens verden, ville jeg tage en tysk riesling fra Mosel, fordi det nærmest er en vin-pendant til margaritaen«.

INSIDERTIPS Skål i byen Hvad skal du drikke lige nu? Ibyen spørger nogle af byens skarpeste vin-, øl-, og cocktailkendere, så du ved, hvad du skal vælge på kortet – og servere derhjemme.

Hvilken vin vender du altid tilbage til?

»Årh, der er mange, men hvis vi bliver i det tyske, så er det de vine, man laver hos producenten Forstmeister Geltz-Zilliken. De er helt specielle for mig. Frugten i vinen er så frisk og fokuseret, og de har en rigtig fin mineralitet, og så mestrer de samtidig at have en lille smule sødme, som harmonerer helt fantastisk«.

Blå Bog Nina Højgaard Jensen Chefsommelier, 26, på Kong Hans Kælder, tidligere på Anarki og Le Sommelier. Blev i marts nummer to i konkurrencen Best Sommelier of the World 2019, organiseret af Association Sommelier International. Konkurrencen blev afholdt i Antwerpen, Belgien, og der var 66 deltagere.

Hvad er det vigtigste, du har lært om vin?

»Som sommelier arbejder man jo i servicebranchen, og der lærer man hurtigt, at det er underordnet, hvad jeg selv mener og synes. Det handler om dem, man skal servere vinen for. Så har man selvfølgelig lavet en selektion og kan forhåbentlig overraske dem positivt. Det er det ultimative mål. Måske kan du få dem til at opdage nogle nye aspekter af vinen«.

Hvordan sørger du for, at du serverer den rigtige vin for den enkelte gæst?

»Ved at behandle hver situation individuelt, for hver enkelt gæst er simpelthen så forskellig, og alle har deres eget videnskartotek. Det gælder om hurtigt at aflæse det sprog, gæsten bruger. Ofte siger gæsten måske, de godt kan lide sød vin, men i virkeligheden kan de godt lide vin, der er frugtig men knastør. Meget af det, gæster siger, er faktisk noget fuldstændig vrøvl, men det er jo vores job at forstå, hvad der bliver sagt«.

Hvad ville du servere for dine gæster i aften?

»Der ville jeg servere noget Chenin Blanc. Det er vine, jeg elsker rigtig højt, og så er det en lidt overset drue, der både kan være fra Loiredalen eller fra Sydafrika. Det er en vin, jeg selv elsker at drikke, og en vin, som andre tit bliver overrasket over. Og så er den meget madvenlig«.

Hvad drikker du, når du skal forkæle dig selv?

»Hvis der ikke var noget prismæssigt loft, ville jeg vælge en madeira fra en producent, der hedder D’Oliveira. Madeira har den fantastiske egenskab, at den kan lagres i rigtig mange år, så jeg ville nok vælge en fra midten af 1800-tallet lavet på Verdelhodruen. Først og fremmest er det jo tankevækkende, hvor meget historie den vin har været vidne til, men den smager også fuldstændig vanvittigt. Når du smager den, kan du stadig mærke det i munden en halv time senere«.

Hvad er no go?

»Blå vin. Det er så langt fra at være autentisk, som det kan komme. Folk er fuldstændig ligeglade med smagen, eller hvad vinen indebærer. Den skal bare være blå. Det er et no go for mig. Når man fjerner alt, der har med oprindelse og autenticitet at gøre, så bliver vinen automatisk mindre interessant«.

Hvad, tror du, bliver den næste vintrend?

»Jeg har altid haft et ønske om, at sherry bliver populært. Måske er tiden inde nu, men det er nok bare en forhåbning fra min side, mere end det er et realistisk bud. Det er en vin, der passer godt sammen med mad, ikke koster særlig mange penge, og som smagsmæssigt er meget, meget unik«.